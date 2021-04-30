مقتل 7 أشخاص فى هجوم على مسجد شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، إن "الحادث وقع فى منطقة خنجان بالولاية، بينما كان المصلون يخرجون من مسجد"، لافتًا إلى أنه كان هناك أطفال من بين الضحايا.

وأشار عريان إلى أن "قوات قريبة للشرطة فتحت النار بعد ذلك على منفذى الهجوم، فقتلت اثنين منهم".

كما أكد المتحدث باسم شرطة ولاية بغلان، جاويد بشارات، أن السكان أدانوا الحادث، قائلين إنه "مخالف للمبادئ الإسلامية".

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار، يوم الثلاثاء الماضى، على عدد من الأشخاص الذين كانوا قادمين من صلاة فى إقليم ننجرهار شرقى البلاد، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.