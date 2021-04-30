نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحري ليلة القدر رمضان 2021-1442 وأهم علامات ليلة القدر ومتى مع أفضل دعاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحري ليلة القدر رمضان 1442 ، علامات ليلة القدر ، هذا ما سنتطرق له خلال هذا المقال تزامناً مع الدخول في المنتصف الثاني لشهر رمضان المبارك حيث أكد بعض العلماء أن ليلة القدر تأتي خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، ويود الكثير معرفة تحري ليلة القدر هل ستكون ليلة القدر 22 رمضان 1442 ، أو 23 رمضان 1442 أو ما بعد ذلك، كما يشغل أذهانهم الجميع ما هي علامات ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ليلة القدر

ليلة القدر من أهم وأعظم ليالي العام والتي تأتي في شهر رمضان المبارك، وميز الله سبحانه وتعالى ليلة القدر ففيها يُفتح باب التوبة والرحمة والمغفرة، وتُعد هذه الليلة هامة جداً عند المسلمين، لذلك يود الجميع معرفة متى ليلة القدر 2021 وما هي علامات ليلة القدر ، فيما يتطلع آخرون لـ تحري ليلة القدر رمضان 1442.

ليلة القدر خير من ألف شهر، هكذا ما جاء في سورة القدر في القرآن الكريم وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة أعظم من أي ليلة في شهور السنة وخير من ألف شهر أي ما يُعادل سنوات طويلة، وعن الإجابة على سؤال بعض الأشخاص عن متى موعد ليلة القدر ، فقد توقع الكثير من علماء الإسلام أن ليلة القدر تكون ليلة وترية وتأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، فيما أكد بعض من العلماء الدين أن موعد ليلة القدر يكون في السابع والعشرين من رمضان ومن الممكن أن تكون قبل أو بعد ذلك.

دعاء ليلة القدر وفضلها

أما فيما يخص دعاء ليلة القدر وفضل ليلة القدر فقد ذكر الرسول صل الله عليه وسلم ”من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه”، ولا نستطيع أن نُحدد دعاء ليلة القدر أو أن هناك دعاء مخصص لها ولكن جميع الأدعية مستحبة في ليلة القدر ولكن يكون أفضل دعاء ليلة القدر ( اللهم إنِي عبدك، وابن عبدِك، وابن أمتِك، ناصيتي بيدِك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألُك بكل اسم هو لك سميت بهِ نفسك، أو أنزلْته في كتابِك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي).

تحري ليلة القدر 27 رمضان 2021

سنحرص على تحديث هذه الصفحة حيث نرصد لكم تغطية مستمرة تحري ليلة القدر 1442 واستطلاع الشمس صبيحة ليلة القدر 27 رمضان فكما ذكر بعض العلماء أن الشمس تكون ضعيفة بلا شعاع، وتكون السماء صافية والأجواء رطبة لا تميل إلى الحرارة أو البرودة، تابعوا معنا عبر هذه الصفحة.