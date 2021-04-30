فيزا تقسيط الراجحي .. لتقسيط المشتريات بدون هامش ربح

أطلق بنك الراجحي الكثير من البطاقات الائتمانية ومنها بطاقة تقسيط الراجحي لتقسيط المشترويات بدون هامش ربح. لتقسيط مشتريات بقيمة 1000 ريال أو أكثر لمدة ثلاث لستة شهور بدون هامش ربح ضمن برنامج تساهيل 0%. نجد أن الراجحي يقدم الكثير من البطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. شروط تقسيط مشتريات البطاقة الائتمانية للاستفادة من عرض في الفيزا التقسيط بدون هامش للربح. يجب أن لا تقل قيمة فاتورة المشتريات عن قيمة 1,000 ريال لأي مكان أو تاجر يقوم العميل بالشراء منه.

خطط السداد من ثلاث لستة أشهر.

يحقق للعميل إدراج أربع عمليات تقسيط نشطة فقط ضمن برنامج تساهيل 0%.

يطبق العرض فقط على البطاقة الائتمانية فقط

عند طلب تقسيط العملية الشرائية بسعر الكاش من خلال برنامج تساهيل 0% يلزم على المستفيد الاتصال بالمصرف على رقمه 920003344 وذلك قبل نهاية الشهر الميلادي. طريقة طلب بطاقة قسط الراجحي شروط تقسيط مشتريات البطاقة الائتمانيةطريقة طلب بطاقة قسط الراجحي تضمن البطاقة للمستفيد تقسيط مشتريات بقيمة 1000 فأكثر لمدة 3 لـ ستة أشهر بدون هامش ربح ولطلب البطاقة اتبع الخطوات الآتية: الولوج إلى موقع الراجحي واختيار البطاقة من ضمن البطاقات الائتمانية المتاحة

ثم اختيار البطاقة الخاصة بالتقسيط ثم ملء طلب بطاقة قسط الراجحي

يتضمن الاسم والجنسية والعمر والجنس ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيمين. ومعلومات العميل المالية ونوع القطاع الذي يعمل به. ومعلومات الاتصال بالعميل ويشترط أن يكون للعميل حساب في مصرف الراجحي.

ثم النقر على كلمة الإرسال

بعد الموافقة على طلب الفيزا يتم إخبار العميل عبر إرسال رسالة عبر عنوانه الوطني أو حضور العميل للفرع لاستلام الفيزا. برنامج تساهيل برنامج تساهيل تحت شعار مرونة السداد والراحة للتسوق بلا حدود لجميع عملاء المصرف. يلبي البرنامج جميع احتياجات العملاء سواء يريد تجهيز منزله أو شراء الأدوات الإلكترونية المختلفة. أو شراء أفخم الماركات العالمية من داخل المملكة وخارجها. أو التمتع بعطله جميلة مع العائلة خارج المملكة أو داخلها. يتيح البرنامج فرص للسداد لجميع العمليات الشرائية على بطاقة قسط الراجحي بأقساط شهرية ميسرة على ثلاث أو ستة أو تسعة أو 12 شهرًا. من جميع المتاجر المشاركة في برنامج الراجحي. الوسوم

أطلق بنك الراجحي الكثير من البطاقات الائتمانية ومنها بطاقة تقسيط الراجحي لتقسيط المشترويات بدون هامش ربح. لتقسيط مشتريات بقيمة 1000 ريال أو أكثر لمدة ثلاث لستة شهور بدون هامش ربح ضمن برنامج تساهيل 0%. نجد أن الراجحي يقدم الكثير من البطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. شروط تقسيط مشتريات البطاقة الائتمانية للاستفادة من عرض في الفيزا التقسيط بدون هامش للربح. يجب أن لا تقل قيمة فاتورة المشتريات عن قيمة 1,000 ريال لأي مكان أو تاجر يقوم العميل بالشراء منه.

خطط السداد من ثلاث لستة أشهر.

يحقق للعميل إدراج أربع عمليات تقسيط نشطة فقط ضمن برنامج تساهيل 0%.

يطبق العرض فقط على البطاقة الائتمانية فقط

عند طلب تقسيط العملية الشرائية بسعر الكاش من خلال برنامج تساهيل 0% يلزم على المستفيد الاتصال بالمصرف على رقمه 920003344 وذلك قبل نهاية الشهر الميلادي. طريقة طلب بطاقة قسط الراجحي شروط تقسيط مشتريات البطاقة الائتمانيةطريقة طلب بطاقة قسط الراجحي تضمن البطاقة للمستفيد تقسيط مشتريات بقيمة 1000 فأكثر لمدة 3 لـ ستة أشهر بدون هامش ربح ولطلب البطاقة اتبع الخطوات الآتية: الولوج إلى موقع الراجحي واختيار البطاقة من ضمن البطاقات الائتمانية المتاحة

ثم اختيار البطاقة الخاصة بالتقسيط ثم ملء طلب بطاقة قسط الراجحي

يتضمن الاسم والجنسية والعمر والجنس ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيمين. ومعلومات العميل المالية ونوع القطاع الذي يعمل به. ومعلومات الاتصال بالعميل ويشترط أن يكون للعميل حساب في مصرف الراجحي.

ثم النقر على كلمة الإرسال

بعد الموافقة على طلب الفيزا يتم إخبار العميل عبر إرسال رسالة عبر عنوانه الوطني أو حضور العميل للفرع لاستلام الفيزا. برنامج تساهيل برنامج تساهيل تحت شعار مرونة السداد والراحة للتسوق بلا حدود لجميع عملاء المصرف. يلبي البرنامج جميع احتياجات العملاء سواء يريد تجهيز منزله أو شراء الأدوات الإلكترونية المختلفة. أو شراء أفخم الماركات العالمية من داخل المملكة وخارجها. أو التمتع بعطله جميلة مع العائلة خارج المملكة أو داخلها. يتيح البرنامج فرص للسداد لجميع العمليات الشرائية على بطاقة قسط الراجحي بأقساط شهرية ميسرة على ثلاث أو ستة أو تسعة أو 12 شهرًا. من جميع المتاجر المشاركة في برنامج الراجحي.

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