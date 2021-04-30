استعلام نتائج الطلاب منصة مدرستي الفصل الدراسي الثاني

استعلام نتائج منصة مدرستي الفصل الدراسي الثاني، حيث أن منصة مدرستي التي قامت بدور متكامل في المنظومة الرقمية التعليمية خلال العام الدراسي 1442، والتي يمكن من خلالها الحصول على نتائج الطلبة، حيث تحرص المنصة على توفيرها فور الانتهاء من الاختبارات وبعد تجميع الدرجات ورصدها حتى يمكن وضعها على المنصة ويتمكن الطالب من الحصول عليها بخطوات سوف نتعرف عليها، حيث يسمح للطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر نظام نور برقم الهوية فقط لاستخراج النتائج.

استعلام نتائج الطلاب منصة مدرستي

يقترب طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية من الانتهاء من الاختبارات الخاصة بنهاية العام والنصف الدراسي الثاني، وقد استقبل الطلبة الاختبارات الإلكترونية على المنصة للمرحلتين المتوسطة والثانوية في يوم السادس من شهر رمضان المبارك.

يتم وضع نتائج الطلبة كما حدث في النصف الأول على منصة مدرستي وعلى نظام نور الإلكتروني ليكون هناك وسائل سهلة ومتعددة للطلبة للتعرف على النتائج.

ويتمكن الطالب من الدخول على المنصة من خلال حسابه على المدرسة، من خلال قائمة الطالب يمكن الدخول على التقارير ومنها التقييمات التي يتم رفعها من خلال المعلم والتي تبين حالة الطالب الدراسية.

الحصول على التقييم النهائي الخاص بالطالب.

التعرف على الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في المواد المختلفة.

وأخيرا الحصول على نتيجة نهاية العام من خلال رفعها على المنصة.

منصة مدرستي نتائج الفصل الدراسي الثانيالنتائج عبر نظام نور

تتوفر نتائج الطلبة عبر نظام نور الإلكتروني للتسهيل على أولياء الأمور في الحصول على النتيجة وهي واحدة من خدمات المنصة العديدة والتي منها التقديم لمرحلة رياض الأطفال وللصف الأول الابتدائي وقد فتحت المنصة استقبال طلبات التسجيل خلال هذه الفترة للتقديم لطلبة الصف الأول الابتدائي والالتحاق بالدراسة للعام الجديد 1443، واختيار المدارس على حسب عنوان الطالب بحيث تكون الأقرب له.

وفور انتهاء طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية والتي من المقرر لهما الانتهاء يوم السابع عشر من شهر رمضان والانتهاء من اختبارات الدور الثاني يوم العشرين من الشهر سوف تبدأ مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات، حيث تساعد المنصات الإلكترونية في الحصول على النتائج بسهولة ومن أهمها منصة نور وسوف نتعرف على خطوات الحصول على النتيجة.

خطوات الحصول على نتائج الطلبة

أتاحت منصة نور الإلكترونية من خلال حساب ولي الأمر وكذلك حساب الطالب سهولة التعرف على النتيجة وذلك ضمن خطة وزارة التعليم في التحول الرقمي وربط المنظومة التعليمية ببعضها.

ويتم دخول ولي الأمر من خلال حسابة باسم المستخدم وكلمة السر.

ثم الدخول على أيقونة النتائج وكتابة رقم السجل.

الانتقال إلى كتابة رقم الطالب والضغط على استعلام

تظهر النتيجة فور اعتمادها من الوزارة ورفع البيانات على موقع نور الإلكتروني.

وتم الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال حساب ولي الأمر وخاصة للمرحلة الابتدائية.

وهنا نكون قد وضحنا للكم رابط نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط، نتائج الطلاب في مراحل التعليم المختلفة التي يترقبها الجميع للظهور على منصة نور والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال السجل المدني الخاص ورقم هوية الأب للتعرف على النتائج الخاصة بالنصف الدراسي الثاني، والتي تتم على المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم.