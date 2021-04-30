قرض العمل الحر | طريقة التقديم على قرض العمل الحر 1442

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن ككيفية الحصول على قرض العمل الحر حتى يتمكن الفرد من إنشاء مشروعه الخاص دون الحاجة إلى العمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك لأن التمويل يهدف إلى توفير مبلغ مالي يقوم المستفيد منه بالحصول على فكرة مشروع ما ومن ثَم يقوم بتنفيذ هذا المشروع دون الحاجة لطلب مساعدة الأب أو طلب شريك للمشروع، وفيما يلي سنقوم بتوفير شروط التمويل وكيفية الحصول عليه بكل سهولة.

قرض العمل الحر

برنامج تمويل العمل الحر هو واحد من العديد من البرامج التمويلية الإسهامية التي يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديمها لأفراد المجتمع السعودي لأن لأن البنك يهدف إلى زيادة القوة الاقتصادية لدى المملكة.

ويُعتبر هذا البرنامج برنامج للراغبي في فرصة الحصول على عمل حر ذلك لأنه يمكنك استخدام هذا التمويل كرأس مال لبدأ مشروعك أو زيادة نشاطاتك لمشروع قديم وتريد زيادة القوى العاملة والإنتاجية للمشروع.

كما يقو البنك بتقيد قروض تمويلية أُخرى مثل:

فهذه هي أهم البرامج التي يقوم بنك التنمية بتقديمها، وفيما يلي سنقوم بالتعرف على شروط الحصول على تمويل العمل الحر وكذلك طريقة التقديم.

شروط تمويل العمل الحر

وقد وضح بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط الخاصة بالحصول على تمويل قرض نفاذ، ولأن الكثير من المُتقدمين على التمويل سيكونون أصحاب عمل حر، فلم يشترط البنك تحويل راتب ولو يشترط أن يكون المستفيد موظفاً أيضاً، وشرط قرض نفاذ هو:

أولاً يلزم أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم ما بين ال18 من عمره إلى ال60 سنة.

يلزم توفير فحص ائتماني ليتم التأكسد على أنه لا يوجد أي قروض تقوم بتسديدها في نفس فترة حصولك على قرض العمل الحر.

أما إن كان المُتقدم صاحب وظيفة سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، فيلزم ألا يتجاوز الراتب الشهري 14 ألف ريال.

كما يلزم على المستفيد الحصول على وثيقة العمل الحر.

يجب إحضار كفيل ذو وظيفة ليتم الضمانة على التمويل المطلوب.

تُتاح فترة سداد التمويل إلى 5 سنوات.

فهذه هي جميع الشروط الخاصة بتمويل قرض عمل حر، كما تقوم شركة باب رزق جميل بتوفير تمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة.

تقديم القرض الحر

فبعد التعرف على شروط قرض العمل الحر وتوضيح هدف بنك التسليف من تقديم هذا البرنامج، ننتقل لطريقة التقديم على تمويل نفاذ:

أولاً يلزم الدخول لإلى منصة بنك التنمية الاجتماعية.

ثم قم باختيار خدمة “ التقديم الإلكتروني “.

“. يتم الانتقال إلى صفحة تقديم البيانات الخاصة بك مثل (الاسم-رقم الهوية الوطنية-رقم الجوال المُسجل على موقع أبشر-رقم الأبيان الخاص بك).

ثم يتم إرسال طلب التقديم، ليتم إرسال رسالة من البنك توضح ما إن كنت مؤهلاً للحصول على القرض أم لا.

كما يمكنك الحصول على تمويلات سكنية من البنك العقاري بدون فوائد والحصول على وحدتك السكنية لتقسيط يصل لإلى 20 سنة.

كم قرض العمل الحر

كما يبلغ الحد الأقصى من تمويل العمل الحر نفاذ مبلغ 60 ألف ريال سعودي.

فهذه هي خطوات التقديم الخاصة بالحصول على تمويلات بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف)، وخصوصاً ما تحدثنا عليه عن كيفية التقديم للحصول على قرض العمل الحر للاستثمار في إقامة مشاريعك الخاصة بسهولة.