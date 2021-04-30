روسيا تنتج أول دفعة من لقاح كوفيد للحيوانات

أعلنت مؤسسة روسية، اليوم الجمعة، عن إنتاج أول دفعة في العالم من لقاحات كورونا مخصصة للحيوانات، فيما أبدت عدة دول اهتمامها بالحصول عليه.

فقد قالت هيئة الرقابة الزراعية في روسيا "روسيل خوزنادزور"، الجمعة، إن البلاد أنتجت أول دفعة في العالم، تضم 17000 جرعة من لقاح كوفيد-19 للحيوانات.

وسجلت روسيا اللقاح "كارنيفاك-كوف"، الذي طوره وأنتجه إنتاج المركز الفيدرالي الروسي لصحة الحيوان، في مارس بعد أن أظهرت التجارب قدرته على إنتاج أجسام مضادة لمرض كوفيد-19 في الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويعد لقاح لقاح "كارنيفاك-كوف" المضاد لكوفيد-19، الأول والوحيد من نوعه في العالم المخصص لتلقيح الحيوانات.

وأوضحت هيئة الرقابة الزراعية، في بيان لها، أن الدفعة الأولى سيتم توريدها إلى عدة مناطق روسية، مضيفة أن شركات من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا وكازاخستان وطاجيكستان وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ولبنان وإيران والأرجنتين أبدت اهتمامها بشراء اللقاح.

وقالت الهيئة إن اللقاح سيكون قادرا على حماية الأنواع المعرضة للخطر ومنع حدوث طفرات للفيروس.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها من مخاطر انتقال الفيروس بين الإنسان والحيوان.