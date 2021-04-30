اقترب شهر رمضان المبارك من الانتهاء فقد انتهى أكثر من نصف الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر المبارك يترقب الجميع موعد أول أيام عيد الفطر في مصر والسعودية كافة البلدان العربية ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً موعد عيد الفطر فلكياً، وذلك طبقا لتوقعات خبراء وعلماء الفلك وهو ما أعلنه كذلك رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، كما نستعرض سوياً فيما بعد موعد صلاة عيد الفطر طبقاً للدراسات الفلكية.

موعد عيد الفطر فلكياً في مصر والدول العربية 2021 – 1442

هذا وقد أعلن إياد نصار رئيس المعهد القومي للفلك عن ميلاد هلال شهر شوال 1442 في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، الموافق 29 رمضان 1442، وهو ما يعني عن عدم تمكن تحري شهر رمضان المبارك في مصر والدول العربية قبل غروب شمس يوم 29 رمضان 1442 وهو ما يعني بأن شهر رمضان لهذا العام سيكون 30 يوماً في مصر وكافة الدول العربية وأن الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 سيكون هو المُتمم لشهر رمضان 1442 وسيكون هو اليوم الأطول صيام والتي تبلغ في هذا اليوم نحو 15 ساعة و35 دقيقة، وأن موعد عيد الفطر فلكياً 2021 في مصر والسعودية وكافة الدول العربية سيكون الخميس 13 مايو 2021.

موعد أول أيام عيد الفطر فلكياً 2021

هذا وقد أكد إياد نصار بأنه من الممكن أن يتم استثناء المدن والعواصم التالية فقط حيث سيتمكنون من رؤية هلال شهر شوال وأن يكون أول أيام عيد الفطر فلكياً في المغرب وموريتانيا والسنغال هو يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.

احتفالات عيد الفطر 2021

هذا ويشتهر عيد الفطر المبارك بقيام المسلمين بالاحتفال بعمل المخبوزات المختلفة مثل البسكويت والكعك وبيتي فور العيد – يمكنك معرفة طريقة عمل بيتيفور العيد من خلال هذا المقال (طريقتين مختلفتين).

هذا ونستعرض سوياً في وقت لاحق موعد صلاة عيد الفطر طبقاً للحسابات الفلكية.