خطوات التسجيل في نظام القبول الموحد سلطنة عمان مركز القبول الموحد للطلاب

خطوات التسجيل في نظام ومركز القبول الموحد بسلطنة عمان ، حيث يقوم العديد من الطلاب بالبحث عن موعد وطريقة وخطوات التسجيل في مركز القبول الموحد إلكترونيا وذلك منعا للذهاب إلي المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن تسجيل كافة بيانات الطلبة إلكترونيا للحصول علي رمز التحقق ورقم الجلوس ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة التسجيل بمركز القبول الموحد .

موعد التقديم في نظام القبول الموحد

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن بدء التسجيل وتلقي الطلبات للتقديم في نظام القبول الموحد داخل السلطنة ، حيث سيتم بدء الطلبات في يوم 1 من مايو 2021 الموافق السبت ، وفي العام الماضي قد وصل عدد المقبولين من الكلبة إلي 24445 طالب وطالبة حيث أن كان النصيب الأكبر للإناث لتصل نسبتهن إلي 57% ونسبة الذكور إلي 43% ، رغم أن عدد الطلبة المقبولين إجمالا من المنح والبعثات الخارجية للسلطنة عمان 1359 طالب وطالبة لعام 2020

خطوات التسجيل في نظام القبول الموحد

يجب علي الطالب إتباع الخطوات التالية :