خطوات التسجيل في نظام القبول الموحد سلطنة عمان مركز القبول الموحد للطلاب

خطوات التسجيل في نظام ومركز القبول الموحد بسلطنة عمان ، حيث يقوم العديد من الطلاب بالبحث عن موعد وطريقة وخطوات التسجيل في مركز القبول الموحد إلكترونيا وذلك منعا للذهاب إلي المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن تسجيل كافة بيانات الطلبة إلكترونيا للحصول علي رمز التحقق ورقم الجلوس ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة التسجيل بمركز القبول الموحد .موعد التقديم في نظام القبول الموحد
لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن بدء التسجيل وتلقي الطلبات للتقديم في نظام القبول الموحد داخل السلطنة ، حيث سيتم بدء الطلبات في يوم 1 من مايو 2021 الموافق السبت ، وفي العام الماضي قد وصل عدد المقبولين من الكلبة إلي 24445 طالب وطالبة حيث أن كان النصيب الأكبر للإناث لتصل نسبتهن إلي 57% ونسبة الذكور إلي 43% ، رغم أن عدد الطلبة المقبولين إجمالا من المنح والبعثات الخارجية للسلطنة عمان 1359 طالب وطالبة لعام 2020خطوات التسجيل في نظام القبول الموحد
يجب علي الطالب إتباع الخطوات التالية :
- يجب حصول الطالب علي رقم الجلوس الخاص به من المدرسة التابع لها
- يجب علي الطالب الدخول علي الرابط الرسمي والخاص بنظام القبول الموحد
- يجب اختيار نظام المرحلة الجامعية الأولي والضغط علي تسجيل
- يجب للطالب تحديد نوع الشهادة الخاصة به ومكان الدراسة
- يجب إدخال الرقم القومي الصحيح للطالب
- يجب قراءة كافة الإقرارات الموضوعة من قبل المركز والموافقة عليها
- يتيح مركز القبول الموحد التقديم للطلبة الحاصلين علي شهادة الدبلوم
- يمكن الالتحاق بالبعثات الخارجية .
- ثم يقوم الطالب بالضغط علي تسجيل الرغبات
- ويجب إتمام وكتابة البيانات كافة صحيحة وتسجيل الدخول والضغط علي موافق
- سيتم النظر في الطلبات بعد إتمام عملية التسجيل لجميع الطلبة.
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خطوات التسجيل في نظام ومركز القبول الموحد بسلطنة عمان ، حيث يقوم العديد من الطلاب بالبحث عن موعد وطريقة وخطوات التسجيل في مركز القبول الموحد إلكترونيا وذلك منعا للذهاب إلي المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن تسجيل كافة بيانات الطلبة إلكترونيا للحصول علي رمز التحقق ورقم الجلوس ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة التسجيل بمركز القبول الموحد .موعد التقديم في نظام القبول الموحد
لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن بدء التسجيل وتلقي الطلبات للتقديم في نظام القبول الموحد داخل السلطنة ، حيث سيتم بدء الطلبات في يوم 1 من مايو 2021 الموافق السبت ، وفي العام الماضي قد وصل عدد المقبولين من الكلبة إلي 24445 طالب وطالبة حيث أن كان النصيب الأكبر للإناث لتصل نسبتهن إلي 57% ونسبة الذكور إلي 43% ، رغم أن عدد الطلبة المقبولين إجمالا من المنح والبعثات الخارجية للسلطنة عمان 1359 طالب وطالبة لعام 2020خطوات التسجيل في نظام القبول الموحد
يجب علي الطالب إتباع الخطوات التالية :
- يجب حصول الطالب علي رقم الجلوس الخاص به من المدرسة التابع لها
- يجب علي الطالب الدخول علي الرابط الرسمي والخاص بنظام القبول الموحد
- يجب اختيار نظام المرحلة الجامعية الأولي والضغط علي تسجيل
- يجب للطالب تحديد نوع الشهادة الخاصة به ومكان الدراسة
- يجب إدخال الرقم القومي الصحيح للطالب
- يجب قراءة كافة الإقرارات الموضوعة من قبل المركز والموافقة عليها
- يتيح مركز القبول الموحد التقديم للطلبة الحاصلين علي شهادة الدبلوم
- يمكن الالتحاق بالبعثات الخارجية .
- ثم يقوم الطالب بالضغط علي تسجيل الرغبات
- ويجب إتمام وكتابة البيانات كافة صحيحة وتسجيل الدخول والضغط علي موافق
- سيتم النظر في الطلبات بعد إتمام عملية التسجيل لجميع الطلبة.
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