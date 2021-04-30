تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 2021 بدون تشويش جودة HD

تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 2021 بدون تشويش نستعرض معكم الآن عبر موقعنا الإخباري المميز أحدث تردد للقناة علي مختلف الأقمار الصناعية، حيث تزايدت عمليات البحث عن تردد القناة الجديد منذ إعلان الادارة عن تغيير التردد في الفترة الأخيرة وخاصة من قبل عشاق الساحرة المستديرة وخاصة لتميزها بالجودة العالية للصورة وكذلك عدم وجود تشويش علي البث المباشر وكذلك المباريات المنقولة.

أون تايم سبورت 2021

قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 2021 اشتهرت القناة بصورة واضحة وتربعت علي قمة العرش في قائمة أقوي القنوات الفضائية المتخصصة في مجال الرياضة العربية والعالمية، وخاصة إن القناة تقوم بعمل تغطية خاصة للمباريات المحلية في كرة القدم المصرية، وكانت تمسي قناة أون سبورت لحين تمت عملية الدمج مع قناة تايم سبورت لتصبح القناة مميزة باسمها الجديد، وتضم القناة باقة من اروع معلقي ومحللي الوطن العربي واستطاعت القناة إن تمتلك حقوق بث مباراة برشلونة وريال مدريد بعد احتكار القنوات الفضائية الخري لعدة سنوات، ومن أبرز الحقوق التي تمتلكها القناة

كأس مصر.

كأس السوبر المصري.

دوري أبطال أفريقيا.

الدوري المصري الممتاز.

مباريات المنتخب المصري.

كأس السوبر المصري حصريا.

تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 2021 بدون تشويش

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 2021 بإستخدام جهاز الريموت كنترول فقط وهو جهاز الضبط والتحكم الملحق بالرسيفر المخصص للشاشة، واليكم التردد

القمر الصناعي النيل سات.

التردد 10853.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والاتحاد عبر شاشة الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويلتقي الفريقان في مباراة قوية جدا يسعي كلا منهما الي اقتناص فرصة حقيقية للفوز للحصول علي اللقب.