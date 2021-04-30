علماء يطالبون الصحة العالمية بفتح تحقيق جديد فى منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية، اقترحت مجموعة العلماء فى رسالة مفتوحة، نشرتها اليوم الجمعة، خطوات محددة يتعين اتخاذها عند فتح أى تحقيق جديد بشأن منشأ الفيروس.

وتشمل الاقتراحات ضمان أن الفريق يمكنه إجراء دراسات دون "الوجود غير الضرورى" للمسؤولين الحكوميين فى البلد المضيف، وإزالة أى صلاحيات لممارسة حق النقض فى عملية اختيار الأعضاء، ومنح تفويض لضمان وصول الفريق على نطاق أوسع إلى البيانات والسجلات والعينات.

ووجدت بعثة مشتركة ضمت علماء من الصين، وجرى تنظيمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ربما انتشر من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، واعتبرت حادثة تسرب الفيروس من أحد المختبرات فى مدينة ووهان الصينية هى الفرضية الأقل احتمالاً.

وبحسب الوكالة، فإن هذه هى ثالث رسالة مفتوحة من هذه المجموعة تطالب بفتح تحقيق آخر فى منشأ الفيروس، وتضم الرسالة الموقعة من أكثر من 20 عالمًا، وعلى رأسهم ستيفن كواى، الرئيس التنفيذى لشركة أتوسا ثيرابيوتكس، التى تطور علاجات لسرطان الثدى وفيروس كورونا، وجيمى ميتزل، الباحث البارز فى مركز أبحاث المجلس الأطلسى.