روسيا تغلق مقرات منظمة نافالنى وتدرجها على لائحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول فى منظمة "صندوق مكافحة الفساد" فى روسيا، اليوم الجمعة، حل شبكة مقرات المعارض الروسى أليكسى نافالنى، لافتًا إلى أن بقاءها سيجعلها تحت طائلة القانون الخاص بالتطرف.





وقال المسؤول فى الصندوق، ليونيد فولكوف، إن "الحفاظ على عمل شبكة مقرات نافالنى فى شكلها الحالى أمر مستحيل، واستمرارها سيجعلها تحت طائلة قانون التطرف، وسيعرض من يعملون فى المقرات ومساعديهم والمتعاونين معهم لأحكام جنائية". وبحسب سائل إعلام روسية، فإن "صندوق مكافحة الفساد" هو منظمة غير ربحية مصنفة كعميل أجنبى.

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