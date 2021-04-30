فرنسا: مصممون على مساعدة الليبيين لاستعادة استقلالهم الوطنى

وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، قال لودريان فى بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، إن "باريس تدعم المؤسسات الموقتة التى تم اختيارها".
كما أكد لودريان: "مصممون جداً على مساعدة الليبيين فى استعادة استقلالهم الوطنى من خلال إعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية والتأكد من أنها قادرة على تحقيق الأمن".
وأضاف: "نتشارك زاوية كاملة، ونفس التقدير، مع العلم أن هناك حاجة ملحة لاحترام التزامات بعضنا البعض التى تم الاتفاق عليها عندما تم التدخل لوقف إطلاق النار فى أكتوبر الماضى، ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة فى إطار ملتقى الحوار السياسى الليبى".
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