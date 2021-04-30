قرغيزستان: ارتفاع قتلى الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 31 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة القتلى بعد يوم من الاشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الجمعة، إلى 31 قتيلا على الأقل، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب، وذلك فى ظل استمرار التوترات بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.





ووفقًا للتقارير، جاءت أحدث أعمال العنف بسبب قيام الطاجيك بتثبيت كاميرا للمراقبة أول أمس الأربعاء، بينما طالب حرس الحدود القرغيزى قرب قرية كوك تاش، بوقف هذا العمل، ثم تبادل السكان المحليون من كلا البلدين رشق الحجارة.

فيما تدهور الوضع، أمس الخميس، عندما بدأ الجانبان تبادل إطلاق النار، مما أسفر عن اندلاع حريق فى موقع عسكرى طاجيكى. واتهمت قيرغيزستان القوات الطاجيكية، اليوم، باستخدام قاذفات قنابل يدوية خلال المواجهة، فى حين أفادت وزارة الصحة فى بيشكيك بمقتل 13 شخصًا وإصابة 134 آخرين.

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