نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان ٢٠٢١ العراق في كافة المحافظات مواقيت الصلاة متضمنة المغرب والفجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 العراق للتعرف علي مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، ذلك يساعد المسلمين في التعرف علي موعد أذان المغرب للفطور، وكذلك توقيت آذان الفجر للإمساك وقت السحور، وبعد اقتراب نهاية الشهر المبارك، ومرور ثلثية بسرعة كبيرة، نترقب خلال الثلث الأخير ليلة القدر التي ذكرها الله ’’سبحانه وتعالي’’، أنها خير من ألف شهر، وسنوفر لكم إمساكية شهر رمضان 1442 في العراق للمساعدة في تنظيم وقتك.

امساكية رمضان ٢٠٢١ العراق بغداد والمحافظات

يمكنكم التعرف علي أوقات الصلوات الخمس علي مدار الشهر، وذلك من خلال جدول الأوقات المرفق إليكم، ويتضمن الأوقات طوال الشهر المبارك، من البداية حتي النهاية للصلوات الخمس، وتجدونها متغيره يوماً عن الأخر حسب الدورة الشمسية، ونترككم الآن مع جدول وقت الإمساك للصلوات.

تعرفنا علي مواقيت الصلاة في رمضان بالعراق، والتي يجب علي كل مسلم أن يقوم باتباعها حتي يحصل علي أوقات سليمة طوال الشهر المبارك، ونرفق لكم بعضاً من أدعية شهر رمضان للدعاء بها الآن في أوقات الإجابة.

أدعية رمضان 1442

جدير بالذكر أن الشهر المبارك ملئ بالأوقات المستجابة، ويمكنكم الإكثار من الدعاء وفق ما تتمنون في أوقات الإجابة، ولكن يجب عدم تخصيص أدعية رمضانية ليوم بعينة سوى ليلة القدر.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

أرفقنا إليكم بعضاً من الأدعية الرمضانية للدعاء بها، وكذلك امساكية رمضان 2021 العراق بمختلف المحافظات.