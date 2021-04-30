رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 خارجي وتمهيدي والسادس الإعدادي

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رابط نتائج الثالث المتوسط 2021، وكذلك السادس الإعدادي التي ارتفع عليه البحث منذ مطلع فجر هذا اليوم من قبل الملايين من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والطالبات وجميع المنتمين للمنظومة التعليمية في العراق، بعد أن أوضحت وزارة التربية العراقية أن نتيجة سيتم رفعها إلكترونيا طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من Covid 19 ، حيث تتعدد المنصات التي حصلت على حق رفع النتيجة إلكترونيا، لذا نوضح لكم عبر هذا التقرير خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكتروني خطوة بخطوة.رابط نتائج الثالث المتوسط 2021
أتاحت وزارة التربية العراقية رابط مخصص للاستعلام عن النتائج النهائية بعد أن أكملت العام الدراسي بنجاح وفقاً إلي منظومة التعليم الإلكتروني التي لجأت إليها الحكومة العراقية مثلها مثل باقي الحكومات العربية أبرزهم السعودية التي اتبعت نظام مدرستي للتعليم عن بعد، فقد أثبت هذا النظام نجاح كبير في ظل ما مرت به البلاد من انتشار الوباء فيروس كورونا، وقد ذكر مصادر مسؤولة بوزارة التربية العراقية أن نسب النجاح في هذه المنظومة مرتفع جدا، لهذا توفيرا للجهد والوقت سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر عبر رابط النتائج 2021.خطوات الاستعلام عن النتائج الثالث متوسط خارجي وتمهيدي
كل ما عليكم هو إتباع عدة أمور هامه لكي تتمكن من الحصول على النتائج وهي كالتالي:
- الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.
- تسجيل بيانات الهوية.
- النقر على نتائج الطلاب.
- تحديد نتائج الثالث المتوسط.
- كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- الضغط فوق كلمة “استعلام”.
تتمكن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الحصول على نتيجة السادس الإعدادي 2021 من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:
- الدخول على موقع النجاح أو موقع نتائجنا (https://results.mlazemna.com/).
- تسجيل رقم الكود أو رقم المقعد أو الرقم السري.
- النقر على نتائج الطلاب.
- أختار نتائج التمهيدي الصف السادس.
- تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.
- النقر على عرض النتيجة.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح وفي حالة عدم المقدرة علي الوصول إلى النتيجة سجل لنا بياناتك وسنحاول مساعدتك في الحصول علي النتيجة من خلال رابط نتائج الثالث المتوسط 2021.
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رابط نتائج الثالث المتوسط 2021، وكذلك السادس الإعدادي التي ارتفع عليه البحث منذ مطلع فجر هذا اليوم من قبل الملايين من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والطالبات وجميع المنتمين للمنظومة التعليمية في العراق، بعد أن أوضحت وزارة التربية العراقية أن نتيجة سيتم رفعها إلكترونيا طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من Covid 19 ، حيث تتعدد المنصات التي حصلت على حق رفع النتيجة إلكترونيا، لذا نوضح لكم عبر هذا التقرير خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكتروني خطوة بخطوة.رابط نتائج الثالث المتوسط 2021
أتاحت وزارة التربية العراقية رابط مخصص للاستعلام عن النتائج النهائية بعد أن أكملت العام الدراسي بنجاح وفقاً إلي منظومة التعليم الإلكتروني التي لجأت إليها الحكومة العراقية مثلها مثل باقي الحكومات العربية أبرزهم السعودية التي اتبعت نظام مدرستي للتعليم عن بعد، فقد أثبت هذا النظام نجاح كبير في ظل ما مرت به البلاد من انتشار الوباء فيروس كورونا، وقد ذكر مصادر مسؤولة بوزارة التربية العراقية أن نسب النجاح في هذه المنظومة مرتفع جدا، لهذا توفيرا للجهد والوقت سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر عبر رابط النتائج 2021.خطوات الاستعلام عن النتائج الثالث متوسط خارجي وتمهيدي
كل ما عليكم هو إتباع عدة أمور هامه لكي تتمكن من الحصول على النتائج وهي كالتالي:
- الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.
- تسجيل بيانات الهوية.
- النقر على نتائج الطلاب.
- تحديد نتائج الثالث المتوسط.
- كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- الضغط فوق كلمة “استعلام”.
تتمكن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الحصول على نتيجة السادس الإعدادي 2021 من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:
- الدخول على موقع النجاح أو موقع نتائجنا (https://results.mlazemna.com/).
- تسجيل رقم الكود أو رقم المقعد أو الرقم السري.
- النقر على نتائج الطلاب.
- أختار نتائج التمهيدي الصف السادس.
- تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.
- النقر على عرض النتيجة.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح وفي حالة عدم المقدرة علي الوصول إلى النتيجة سجل لنا بياناتك وسنحاول مساعدتك في الحصول علي النتيجة من خلال رابط نتائج الثالث المتوسط 2021.
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