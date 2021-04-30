تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديدة على النايل سات ON Time Sports 3 HD

تردد قناة اون تايم سبورت 3 على النايل سات، يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديد ON Time Sports 3، على النايل سات والقناة جديدة، حيث تم إنشاء القناة بجانب قنوات أون تايم سبورتس ON Time Sports التي تعرض مباريات كرة القدم والعديد من البطولات والرياضات الأخرى، وقناة أون تايم سبورت 3 الجديدة كانت مخصصة بالأصل لعرض مباريات كرة اليد منذ بداية كأس العالم الكرة اليد 2021 المقام في مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت

وسنشرح لسيادتكم في هذا المقال تردد قناة اون تايم سبورت 3 وطريقة تنزيلها على أي ريسيفر بكل سهولة، والقناة تدعم جودة عرض ممتازة HD كما إنها تدعم أيضا جودة عرض SD للريسيفرات القديمة، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديدة 2021 بعد التعديل تعرف عليها، تابعوا معنا أعزائنا متابعي موقع ثقفني.

تردد اون تايم سبورت 3 على النايل سات

ويمكنك التعرف على تردد القناة في السطور التالية فتابع معنا:

التردد: 12304.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ويمكنك تنزيل القناة بكل سهولة على الريسيفر من خلال الخطوات السهلة والبسيطة التالية فتابع معنا:

اضغط على زر الإعدادات الموجود في الريموت Menu.

اضغط على تركيب.

سيطلب منك ادخل كلمة المرور ادخل 0000.

اضغط على إعدادات الهوائي.

سيذهب إلى قائمة الأقمار الصناعية اضغط على نايل سات Nilesat.

اضغط على زر اضافة تردد الموضح لديك على الشاشة.

قم بإضافة التردد الخاص بالقناة ومعدل الترميز والاستقطاب الخاص بها.

اضغط على بحث التردد.

وهكذا يكون قد تم تثبيت القناة في الريسيفر الخاص بك، ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة القناة، وهذه الطريقة تعمل على جميع الريسيفرات لتركيب أي تردد.

قنوات اون تايم سبورت

وتقوم قنوات اون تايم سبورت ON Time Sport بعرض العديد من المسابقات والبرامج الرياضية، حيث تعرض القنوات الدوري المصري الممتاز، ومباريات كأس مصر، ومباريات التصفيات الدولية كتصفيات كأس العالم المقامة في مصر، وكانت قناة اون تايم سبورت 3 موجهة لعرض مباريات كرة اليد في مصر والتي اشتهرت بشكل كبير بعد كأس العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت في مصر والتي قد المنتخب المصري لكرة اليد بها أداء مشرف، وستنقل القناة أيضا مبارايت الدوري المصري جنبا إلى جنب مع القنوات الأخرى.