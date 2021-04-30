وصفوه بـ"تيد النائم".. السناتور كروز يرد على منتقديه

رد السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، على انتقادات تعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه غفا خلال خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، في جلسة مشتركة للكونغرس مساء الأربعاء، وأعاد تغريد لقطات للحدث، الذي بدا خلاله مغمضا عينيه.

كما أعاد كروز تغريد لقطة تظهر فيها كامالا هاريس، نائبة الرئيس، ونانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وكأنهما تغفوان أيضا أثناء حديث بايدن.

وكان كروز قد وصف الخطاب، على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات صحفية، بأنه "ممل ولكنه متطرف"، في إشارة إلى أن مقترحات بايدن التي وردت في الخطاب، ستغير البلاد.

وفي مداخلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال كروز إن "جو ممل عن عمد، لكن جوهر ما يقوله متطرف".

ونشرت صفحة "مشروع لينكولن"، وهي لجنة للعمل السياسي مكونة من جمهوريين سابقين، مقطع فيديو يسخر من كروز، من خلال إدخال لقطات له وهو يغفو مع صور لمنتجع شاطئي، تذكيرا برحلة السناتور إلى منتجع "كانكون" بالمكسيك، في فبراير، بينما كانت مناطق كثيرة في ولايته تكساس تعاني انقطاع الكهرباء بسبب عواصف شتوية شديدة.

وأطلق العديد من المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي، على كروز لقب "تيد النائم"، في تذكير باللقب المماثل الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للإشارة إلى الرئيس جو بايدن، خلال حملة 2020 الانتخابية.