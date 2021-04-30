القائد السابق للحرس الثورى الإيرانى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال رضائى فى تصريح: "سأخوض الانتخابات كجندى للوطن، وسأقف أمام سراب الدبلوماسية الزائف، وسأقضى على تيار التغلغل فى البلاد، وأشكل حكومة وطنية لبناء إيران ومحاربة الفساد والتغلغل".

وكان رستم قاسمى، مساعد قائد "فيلق القدس" الإيرانى للشؤون الاقتصادية، أعلن فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء الماضى، أيضا ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

هذا وقال رئيس اللجنة الانتخابية فى إيران، جمال عرف، إن الحكومة ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها ستجرى فى 18 يونيو المقبل.