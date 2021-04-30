الكرملين: بوتين مستعد لأداء دور الوسيط بين قيرغيزستان وطاجيكستان

جدة - نرمين السيد - ورحب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف فى حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، بإقامة اتصال بين طرفى الخلاف الحدودى على مستوى وزيرى الخارجية، وبتوصل الدولتين إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، مبديا أمل موسكو فى أن تكون هذه الهدنة مستدامة، بما لا يتيح تكرار مثل هذه الحوادث فى المستقبل.

وأكد بيسكوف أن روسيا تتابع عن كثب التطورات عند الحدود بين قيرغيزستان (قيرغيزيا) وطاجيكستان، قائلا: "نظرا لشراكتنا ضمن صيغ مختلفة، منها منظمة معاهدة الأمن الجماعى، فإن الرئيس بوتين يظل بطبيعة الحال مستعدا دائما لأداء دور الوسيط فى تسوية المسائل الحادة التى قد تبرز بين الدول الأعضاء، وكان قد أظهر ذلك مرارا بشكل فعال".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية اندلاع اشتباكات فى البداية بين المدنيين، ثم بين العسكريين فى جانبى الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة أكثر من 150 آخرين من كلا الطرفين.