الجيش الصومالى يقضى على عناصر من حركة الشباب الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القوات الخاصة للجيش الصومالى تمكنت من القضاء على العناصر الإرهابية وتدمير سيارة مفخخة بمحافظة شبيلى السفلى، وذلك بعد تكثيف القوات الصومالية عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.

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