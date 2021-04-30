الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي، الاستعلام عن نتائج الطلاب من أبرز الخدمات التي يقدمها نظام نور التعليمي للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وكان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني في نهاية الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من تصحيح ورصد النتائج، حيث يمكن الحصول على نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية عن طريق حساب ولي الأمر لدى نظام نور، أما طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية يمكن الحصول عليها باستخدام رقم الهوية الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور التعليمي باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي.

كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق، وكذلك رقم الهوية.

اختيار خدمة الاستعلام عن النتيجة.

قم بتحديد الفصل الدراسي واسم المدرسة والصف التي تنتمي إليه.

اكتب اسم الطالب في الخانة المخصصة له، والضغط على استعلام.

أهداف نظام نور التعليمي

قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق نظام نور التعليمي لمساعدة كافة عناصر العملية التعليمية في تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم، ويهدف نظام نور إلى:

تطوير العملية التعليمية في كافة المراحل التعليمية في جميع أنحاء المملكة.

تحسين أداء المعلمين والطلاب، مما يزيد من كفاءة الناتج التعليمي.

خفض التكاليف التي تتكلفها الدولة للعملية التعليمية في طباعة الكتب، وتوفير كافة المعلومات بطريقة يسهل الوصول إليها في أي وقت.

توفير الوقت والجهد الذي يبذله ولي الأمر في معرفة مستوى الأبناء، وكذلك توفير الوقت المبذول للحصول على النتيجة، حيث يوفر نظام نور نتائج الطلاب في جميع المراحل.

التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين عن طريق صفحة خاصة بالشكاوى والاستفسارات.