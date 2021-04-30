جزر المالديف الساحرة.. استجمام ولقاح ضد كورونا فى رحلة واحدة

تعتبر جزر المالديف من أشهر الأماكن السياحية في العالم التي يرغب الجميع الذهاب إليها ومن أول المزارات السياحية التي تم افتتاحها عقب الإغلاق التام لمدة عام كامل في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن أجل تحسين تجربة المسافرين تم تنظيم برنامج سياحي متطور يتضمن توفير اللقاحات للزوار عقب الوصول إلى المكان لتجمع التجربة بين الاستجمام والحصول على اللقاح في آن واحد.

برنامج سياحي علاجي في جزر المالديف

طورت جزر المالديف خطة سياحية علاجية تسمى “3V tourism” من خلالها تسمح للسائحين بزيارة المكان من أجل الحصول على التطعيم وقضاء العطلة في المالديف كوسيلة لتعزيز قوة الاقتصاد من خلال هذا البرنامج.

حيث تخطط جزر المالديف إلى تقديم جرعتين لزوار المكان وهذا يستدعي البقاء في المكان لمدة أسابيع للحصول على اللقاحات، ويتم منحهم النقاط مقابل الزيارات في المناسبات الخاصة داخل المكان.

السمات الجغرافية المميزة في جزر المالديف

تعتبر جزر المالديف من أكثر الأماكن السياحية شهرة على مستوى العالم ويزورها عدد كبير من السياح على مدار العام، وهذا يعود إلى السمات الجغرافية الفريدة بها حيث تتضمن عدد من الجذر المختلفة التي تعتبر أمراً مغريا ًًللمسافرين ومنظر المياه الرائعة والشاطيء أيضاً من مميزات المكان ويعتبر المكان واسع ليصبح من السهل تطبيق التباعد الاجتماعي بين الزوار القادمين إلى المكان.

الجدول الزمني لبرنامج التطعيم في جزر المالديف

أعلن “عبد الله موصوم” وزير السياحة في جزر المالديف أنه حتى الآن لم يتم تحديد البرنامج الزمنية لمنح التطعيمات للقادمين إلى المكان من الزوار الراغبين في قضاء العطلات مؤكداً أن الأولوية في الحصول على اللقاح هي لسكان المكان في البداية، وأضاف أن البلد خلال الفترة المقبلة ستعلن عن إمكانية السفر بلا قيود لمن تلقوا اللقاح ضد الفيروس، وتابع خلال تصريحاته أن الفكرة الرئيسية لافتتاح السياحة هي توفير سياحة آمنة بشكل معقول وبأقل قدر من الازعاج.