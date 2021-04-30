دعم حكومي يصل إلى 150 ألف ريال لشراء سيارة برنامج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية

دعم حكومي يصل إلى 150 ألف ريال لشراء سيارات برنامج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية لا تجعله يفوتك، تقدم الحكومة السعودية برنامج رائع يصل الدعم به إلى 150 ألف ريال سعودي والهدف منه مساعدة المواطنين في شراء سيارة للعمل في تطبيقات التوصيل أوبر وكريم ومرسول وجاهز وغيرها لكي يكون لديهم مصدر دخل مضمون، وإذا لم ترغب في العمل بتطبيقات التوصيل فإن الدعم يصل إلى 60 ألف ريال على المهن التخصصية، وهذا البرنامج هو برنامج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية سواء كنت عاطل أو موظف في قطاع خاص أو موظف في قطاع حكومي أو عسكري أو حتى طالب.

دعم حكومي يصل إلى 150 ألف ريال

إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة دخلك سواء كنت تعمل أو بدون عمل، فإن برنامج نفاذ المُقدم من بنك التنمية الإجتماعية يمنحك إمكانية الحصول على دعم مُيسر لإنشاء مشروع صغير بشرط أن أقوم بالعمل به بنفسك، سواء كنت عاطل أو موظف حكومي أو بالقطاع الخاص فإن كل ما عليك هو إستخراج وثيقة عمل حر من موقع العمل الحر، والتقديم عليه في بنك التنمية الإجتماعية وبدون الحاجة لمحل أو سجل تجاري.

دعم برنامج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية

طرق الدعم التي يقدمها برنامج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية عديدة حيث يقدم الدعم لأي مهنة يمكنك من خلالها الحصول على أموال، وإحدى تلك الطرق هي شراء سيارة والعمل في تطبيقات التوصيل والتي يصل الدعم فيها إلى 150 ألف ريال، والمهن التخصصية إلى 60 ألف ريال.

أمثلة مهن لدعم برنامج نفاذ

من أمثلة المهن التخصصية التي يقدمها برنامج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية إذا كنت مبرمج وينقصك جهاز قوي لتتمكن مثلاُ من بيع البرامج أو المواقع التي تقوم بتصميمها، يمكنك التقديم إلى منصة العمل الحر وإستخراج وثيقة بذلك بدون شرط الحصول على شهادة دراسية، ولكن ببرنامج قمت ببرمجته مثلاُ وعلى الفور يتم دعمك لشراء جهاز كمبيوتر بقيمة 20 ألف ريال مثلاُ، وعلى سبيل المثال إذا كنت مصممة أزياء وتحتاجين إلى شراء أدوات بقيمة 30 ألف ريال بمجرد إثبات أنك تعمل بالمجال وستعمل بذاتك وبتقديم الوظيفة في برنامج نفاذ تحصل على الدعم على الفور، وهكذا بكافة المهن الأُخرى.