ثلاثي منتخب مصر الأولمبي...جدل لم يتوقف

لم تنتهي بعد حالة الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري، بشأن اختيارات المدرب المصري شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الفراعنة الأولمبي، للاعبين فوق السن المقرر مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2021".

وكان شوقي غريب قد أعلن اختيار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي كأول الأسماء الثلاثة المقرر ضمها لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وتنتظر المنتخب المصري الأولمبي مواجهات من العيار الثقيل خلال أولمبياد طوكيو، حيث أوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الثالثة القوية رفقة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأوضح معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي في تصريحات سابقة لـ "دوت الخليج" بشأن اختيارات الثلاثي فوق السن: "استقرينا بشكل نهائي على ضم محمد صلاح ونبحث ترتيبات مع مسؤولي ليفربول لضم اللاعب إلى قائمتنا".

وأتم مدرب الفراعنة: " بشأن اللاعبين الأخرين لم نستقر حتى الآن على بقية المراكز جميع ما يردد بشأن اختيار أسماء معينة عبارة عن اجتهادات ولكن لم نستقر سوى على ضم صلاح سننتظر حتى شهر يونيو لحسم هذا الملف لا نعلم مدى جاهزية اللاعبين وقتها وارد يصاب (أحد لا قدر الله)".

ويبحث موقع "دوت الخليج" أفضل ثلاثة عناصر فوق السن الأولمبي ممن يستحقوا المشاركة مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو والمقرر إقامتها خلال الفترة بداية 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021.

يقول بشير التابعي نجم الزمالك الأسبق في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "أرى أن الثلاثي الأفضل هم محمد صلاح، محمد شريف، طارق حامد".

ويبرر نجم الزمالك اختياراته معلقًا: "طارق حامد أفضل لاعب في مركزه على مصر العصور، وقادر على إفادة منتخب مصر الأولمبي أثناء دورة الألعاب الأولمبية، كذلك محمد شريف الذي أرى أنه سيقوم بدور عماد متعب"".

ويتم بشير التابعي تصريحاته بشأن توقعاته لمشوار منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية: "ليس هناك شيئا مضمونا على جميع اللاعبين الاجتهاد في البطولة، وليس شرط أن يفوز الأفضل من الناحية الفنية بالمباريات، كرة القدم بها مفاجآت عديدة".

من جانبه يعلق هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "الثلاثي الأفضل لتمثيل منتخب مصر في طوكيو من وجهة نظري هم، الشناوي و محمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد صلاح".

ويتابع نجم الأهلي الأسبق محللا أسباب اختياراته: " بالطبع الشناوي أفضل حارس في مصر، بالطبع مجموعة حراس المنتخب الأولمبي هم مميزون ولكن الشناوي حارس خبرة وشارك في عدة محافل دولية كبيرة وأبرزها كأس العالم في روسيا 2018، لذا فهو لديه خبرات كبيرة تمكنه من مساعدة المنتخب".

ويكمل حنفي: "محمود حمدي الونش أفضل مدافع في مصر ولديه روح قتالية داخل أرضية الملعب، ومنتخب مصر يحتاج لمثل هذا اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية، وبشأن محمد صلاح سيكون بالطبع إضافة قوية لنا هو نجم عالمي"".

ويختم نجم الأهلي تصريحاته موضحا: "أتمنى أن يقدم منتخب مصر الأولمبي أداء مشرفا خلال دورة الألعاب الأولمبية ولدينا جيل مميز من اللاعبين قادرون على تقديم مستويات مشرفة بالتأكيد".