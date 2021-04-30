جدة - نرمين السيد - وعبر الرباعى الأوروبى عن إحباطهم من تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعين السلطة الفلسطينية لتحديد موعد جديد قريب لعقدها. وأعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أمس الخميس، تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية "لحين ضمان إجرائها بالقدس". وأوضح عباس أن "مساعى إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن"، داعيا المجتمع الدولى إلى "الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات". وأضاف "سنواصل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستمرار المقاومة الشعبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان أوروبى يطالب إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.