إحصاءات الصحة العالمية تظهر تدهورا حادا فى الوضع الوبائى حول العالم

جدة - نرمين السيد - أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا فى الوضع الوبائى فى العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالى نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها فى منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها فى الهند. فى الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات فى الموجة الثالثة أقل منه فى الموجة الثانية.

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