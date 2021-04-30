مقتل 3 أطفال يمنيين قرب ميناء الحديدة جراء انفجار لغم أرضى زرعه الحوثيون

جدة - نرمين السيد - لقى 3 أطفال يمنيين، اليوم الجمعة، مصرعهم قرب ميناء الحديدة، جراء انفجار لغم أرضى، زرعته ميليشيا الحوثى الإرهابية.



جدة - نرمين السيد - لقى 3 أطفال يمنيين، اليوم الجمعة، مصرعهم قرب ميناء الحديدة، جراء انفجار لغم أرضى، زرعته ميليشيا الحوثى الإرهابية. وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال مسؤولون يمنيون، إن ميليشيات الحوثى مسؤولة عن مقتل الأطفال جراء زرعها الألغام بالحديدة.





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