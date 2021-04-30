“عاجل” أخبار نتائج الثالث المتوسط التمهيدي والسادس الإعدادي بالعراق، ازدادت عمليات البحث كثيرًا في الفترة الماضية عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بالعراق، ووقفا لبعض التصريحات الأخيرة من قبل وزارة التربية العراقية، أنه من المتوقع حاليًا أن إعلان نتائج الصف الثالث والسادس سوف يكون خلال الأيام القادمة والتي أوضحت أن نسبة النجاح تكون مقبولة مقارنة بالعام الماضي والذي تفشت فيه الجائحة والتي أثرت بشكل كبير علي أداء الطلاب مما قلل نسبة النجاح وقتها، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع معي .موعد نتائج الصف الثالث المتوسط تمهيدي 2021 بالعراق
بعد الانتهاء من كافة الامتحانات التمهيدية يوم 14 أبريل 2021، تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العراقي، بقرب ظهور النتيجة النهائية لجميع الطلاب فور الانتهاء من كافة الإجراءات وتصحيح جميع الإجابات ورصد الدرجات، حينئذ تعرض نتائج جميع الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية في جميع المحافظات العراقية:
بغداد، نينوى ،الأنبار، ديالي، الكرخ، الرصافة ، النجف ، ذي قار،أربيل ، دهوك ، بابل ، البصر ،كربلاء كركوك ، المثنى وميسان وباقي المدن.رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط تمهيدي 2021
لا يزال العديد من الطلاب في مرحلة من القلق والخوف لحين الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط، وحفاظا على سلامة وصحة الطلاب قامت وزارة التربية والتعليم بأخذ القرار في عدم خروج الطلاب لمعرفة النتائج من خلال المدارس، ولكن سوف توفر ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقي، كما سوف تقوم أيضًا بتحويل نظام الدراسة من الحضور في المدارس إلى الحضور فقط من خلال المواقع الإلكترونية.رابط نتائج الثالث المتوسط وأخبار ظهورها 2021 بالعراق
يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن أخبار نتائج الطلاب بالثالث التمهيدي والسادس الإعدادي خلال الأيام المقبلة قبل حلول عيد الفطر السعيد، من خلال الدخول على موقع الوزارة التعليمية للعراق، وموقع نتائجنا، وموقع النجاح، وموقع السومرية هذه هي الروابط أو المواقع المعتمدة التي سوف تقوم بالإعلان عن نتائج طلاب جميع المحافظات، من خلال رقم المقعد والاسم، ولكي يستطيع الطالب الانتقال من مرحلة الصف الثالث المتوسط إلى الصف الأعلى يشترط بعض الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العراقية وهي :
- يشترط نجاح الطالب في 3 مواد للصف الثالث المتوسط
- وأيضًا نجاح الطالب في مادتين للصف السادس الإعدادي.
كما وجه أحد النشطاء إلى وزارة التربية والتعليم العراقي رسالة قائلًا
نرجو العبور الشامل لجميع مراحل الصف الثالث المتوسط، ومراعاة الظروف القاسية التي نمر بها وأن مرحلة الصف الثالث المتوسط ليست هي تحديد مصير الحياة، وحياتنا أهم من ذلك.
هذا وسوف نواليكم دائماً بكل ما هو جديد من خلال متابعة تحديثات المقال أول بأول.
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“عاجل” أخبار نتائج الثالث المتوسط التمهيدي والسادس الإعدادي بالعراق، ازدادت عمليات البحث كثيرًا في الفترة الماضية عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بالعراق، ووقفا لبعض التصريحات الأخيرة من قبل وزارة التربية العراقية، أنه من المتوقع حاليًا أن إعلان نتائج الصف الثالث والسادس سوف يكون خلال الأيام القادمة والتي أوضحت أن نسبة النجاح تكون مقبولة مقارنة بالعام الماضي والذي تفشت فيه الجائحة والتي أثرت بشكل كبير علي أداء الطلاب مما قلل نسبة النجاح وقتها، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع معي .موعد نتائج الصف الثالث المتوسط تمهيدي 2021 بالعراق
بعد الانتهاء من كافة الامتحانات التمهيدية يوم 14 أبريل 2021، تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العراقي، بقرب ظهور النتيجة النهائية لجميع الطلاب فور الانتهاء من كافة الإجراءات وتصحيح جميع الإجابات ورصد الدرجات، حينئذ تعرض نتائج جميع الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية في جميع المحافظات العراقية:
بغداد، نينوى ،الأنبار، ديالي، الكرخ، الرصافة ، النجف ، ذي قار،أربيل ، دهوك ، بابل ، البصر ،كربلاء كركوك ، المثنى وميسان وباقي المدن.رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط تمهيدي 2021
لا يزال العديد من الطلاب في مرحلة من القلق والخوف لحين الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط، وحفاظا على سلامة وصحة الطلاب قامت وزارة التربية والتعليم بأخذ القرار في عدم خروج الطلاب لمعرفة النتائج من خلال المدارس، ولكن سوف توفر ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقي، كما سوف تقوم أيضًا بتحويل نظام الدراسة من الحضور في المدارس إلى الحضور فقط من خلال المواقع الإلكترونية.رابط نتائج الثالث المتوسط وأخبار ظهورها 2021 بالعراق
يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن أخبار نتائج الطلاب بالثالث التمهيدي والسادس الإعدادي خلال الأيام المقبلة قبل حلول عيد الفطر السعيد، من خلال الدخول على موقع الوزارة التعليمية للعراق، وموقع نتائجنا، وموقع النجاح، وموقع السومرية هذه هي الروابط أو المواقع المعتمدة التي سوف تقوم بالإعلان عن نتائج طلاب جميع المحافظات، من خلال رقم المقعد والاسم، ولكي يستطيع الطالب الانتقال من مرحلة الصف الثالث المتوسط إلى الصف الأعلى يشترط بعض الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العراقية وهي :
- يشترط نجاح الطالب في 3 مواد للصف الثالث المتوسط
- وأيضًا نجاح الطالب في مادتين للصف السادس الإعدادي.
كما وجه أحد النشطاء إلى وزارة التربية والتعليم العراقي رسالة قائلًا
نرجو العبور الشامل لجميع مراحل الصف الثالث المتوسط، ومراعاة الظروف القاسية التي نمر بها وأن مرحلة الصف الثالث المتوسط ليست هي تحديد مصير الحياة، وحياتنا أهم من ذلك.
هذا وسوف نواليكم دائماً بكل ما هو جديد من خلال متابعة تحديثات المقال أول بأول.
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