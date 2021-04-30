“هسه تعرف” ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بمحافظات العراق 2021، أعلنت وزارة التربية العراقية أنه خلال الساعات المقبلة سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بعد طول انتظار من العديد من الطلبة وأولياء الأمور، والتي قد أعلنت عنها المصادر الرسمية بالجانب الإعلامي بوزارة التربية العراقية أن نسبة النجاح هذا العام تختلف عم العام الماضي بسبب الجائحة العالمية كورونا والتي أثرت بالسلب أكيد علي النتائج ولكن الطلاب أبلوا بلاءً حسناً بالامتحانات، وفيما يلي سوف نستعرض أهم التفاصيل عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

تم نشر أخبار تقر بأنه يتم اعتماد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي الآن، وينتظر جميع الطلبة رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح الإجابات، وهذا الخبر بناء على ما قاله الدكتور “علي حميد مخلف”، ويستطيع كل طالب الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

تعلن وزارة التربية العراقية عن قولها لجميع الطلبة بأنه لا داعي للقلق، لأنه بإمكانكم بمجرد نزول النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، يمكنكم معرفة نتائج كل مادة بمفردها من خلال رقم المقعد عن طريق شبكات الإنترنت، ومن المتوقع أنه في خلال هذا اليوم الموافق 26 أبريل سوف يتم الإعلان عن النتيجة، ويستطيع طالب الصف الثالث المتوسط الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على جوجل ثم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم تقوم بتسجيل حساب جديد إذا لم تكون قد سجلت من قبل، ولكن في حالة التسجيل تقوم بكتابة الرقم السري والاسم.

تظهر لك خانة بها نتائج المتوسط قم بالضغط عليها.

ومن ثم تظهر لك خانه بها عدد من المحافظات قم باختيار محفظتك.

بعد ذلك تكتب رقم المقعد أو ما يسمى برقم الاكتتاب.

وأخر خطوة هي الضغط على كلمة استعلام.

وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة بنجاح تكون قد استفسرت عن نتائج الصف الثالث المتوسط تمهيدي بالعراق لعام 2021 للفصل الدراسي الثاني.

وحددت وزارة التربية العراقية رابط محدد لكل بلد وكل محافظة يستطيع الطالب سواء أكان طالب الصف الثالث المتوسط أو الصف السادي الإعدادي ،الدخول عليه مباشرة من خلال كتابة رقم المقعد أو رقم الاكتتاب فقط للحصول على النتيجة، وسوف يتم الإعلان عن جميع النتائج في جميع محافظات العراق في الكرخ الأولى ، والبصرة، والرصافة الأولى والثانية، وبغداد خلال الساعات المقبلة.