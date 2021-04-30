موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم دور ربع النهائي والقنوات الناقلة للقرعة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم الإفريقية اليوم، قرعة دوري إبطال أفريقيا دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بمصر، عصر اليوم الجمعة قرعة دوري الأبطال دور ربع النهائي، وينتظر عشاق الأندية العربية موعد إجراء القرعة لمعرفة من سيقابل من، وتأهل لهذا الدور كل من الأهلي المصري، وسيمبا التنزاني، وصن دوانز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، والوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي ومولودية الجزائر، وتقام منافسات دور ربع نهائي دوري الأبطال بنظام مبارتين ذهاب وعودة، يصعد الفائز بمجموع اللقائيين لدور نصف النهائي، لذلك الكل يترقب موعد انطلاق القرعة، وكان الأهلي المصري قد استطاع الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا، النسخة الماضية على حساب الزمالك المصري، ويمتلك الأهلي أعلى مرات الحصول على البطولة حيث حصل عليها تسع مرات ويسعى للعاشرة، ولكنه هذه النسخة قد وصل لدور ربع النهائي كثاني المجموعة، خلف سيمبا التنزاني ولذلك سيقابل أي من هذه الفرق الثلاث الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو صن داونز الجنوب أفريقي.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

تقام القرعة عصر اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021، بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، ويوجد ترقب شديد من قبل الفرق التي استطاعت الوصول لهذا الدور من البطولة.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا 2021

تأهل لهذا الدور ثماني فرق، فرقتين عن كل مجموعة وهم كالتالي:

المجموعة الأولي:- سيمبا التنزاني – الأهلي المصري.

المجموعة الثانية:- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – شباب بلوزداد الجزائري.

المجموعة الثالثة:- الوداد المغربي – كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

المجموعة الرابعة:- الترجي الرياضي التونسي و – مولودية الجزائر.

مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري الأبطال

من المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي مباراة الذهاب يومي 14 أو 15 مايو المقبل، بينما موعد مباراة الإياب يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

أعلنت قناة بي إن سبورتس الإخبارية القطرية المفتوحة، أنها سوف تنقل فعاليات إجراء القرعة.

كما سينقل الحدث أيضا على الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على اليوتيوب.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا