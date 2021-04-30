نجل حسن شحاتة ينفي شائعة وفاة والده

تصدر كابتن حسن شحاتة محرك البحث الخاص بجوجل بعد إنتشار إنباء عن وفاته ، حالة من الحزن الشديد سيطرت علي جميع الشعب المصري حيث يحتل المعلم حسن شحاتة محبه كبيرة في قلوبهم ، وذلك بعد تولي الكابتن حسن شحاتة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمصر والتي أعتبرها الجماهير من أنجح فترات المنتخب والذي أستطاع حسن شحاته فيها حصد عدد كبير من اللألقاب ورفع أسم منتخب مصر عالياً بين جميع البلدان

وفاة حسن شحاتة

تداول بعض النشطاء صباح اليوم عبر مواقع التواصل الأجتماعي أنباء عن وفاة الكابتن حسن شحاته كابتن مصر وأسطورة نادي الزمالك فجر اليوم ، قبل إن يخرج كريم حسن شحاتة ليرد علي تلك الأنباء والتي وصفها أنها مجرد إشاعات سخيفة وليس لها أي أساس من الصحة ، وقد أكد شحاتة إن صحة والده جيده ولا يوجد أساس من الصحة لتلك الأخبار ، وأكد إنه علم بتلك الأخبار مثل أي شخص وقد سببت تلك الأشاعة حالة من الحزن له ولأسرته

رسائل تعازل من قبل جماهيرالأهلي والزمالك

من المؤسف إن من نشر تلك الشائعات إراد إن يكمل القصة ، فقام بصنع رسائل مفبركة تحمل برقيات تعازي من شخصيات رياضية مشهورة ومن بعض لاعبين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك ، وأكد كريم حسن شحاتة إن تلك الإشاعات هي الأسوء ووصفها بالسخيفة

حسن شحاتة

حسن شحاتة هو من أشهر الشخصيات في مصر والوطن العربي حيث أستطاع كتابة أسم مصر بحروف من نور وهو لاعب وهو مدرب إيضا ، حيث أنه وبعد تاريخ حافلاً مع الزمالك تم تعيينه في عام 2004 مديراً فنياً للمنتخب الوطني بشكل موقت خلفا لترديلي الذي كان مدير فني إن ذاك ، وبعدها بعام واحد تم تغيير العقد من مؤقت إلي عقد نهائي ليبدأ المعلم مسيرته مع المنتخب الوطني في حصد الجوائز حيث أستطاع وللمرة الأولي الفوز بكأس الأمم الأفريقية لثلاث مرات متتالية 2006 و2008 و2010 .