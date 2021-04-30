الاستعلام عن نظام سكنى وخدمات سكنى1442

سكنى هو برنامج قدمته وزاره الاسكان السعوديه لمساعده المواطن السعودى على تملك سكن فى جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه ،حيث يوفر هذا البرنامج حلول سكنيه متنوعه ومختلفه وخيارات متميزه للمسجلين فى قوائم الانتظار لدى وزاره الاسكان السعوديه و صندق التنميه العقاريه وكل هذا يصب فى مصلحه المواطن السعودى لتملكه سكن يتناسب معه.

طريقه الاستعلام عن نظام سكنى برقم الهويه

يتم التسجيل فى نظام سكنى عن طريق البوابه الالكترونيه لصندوق التنميه العقاريه ، ويمكنك ايضا الاستعلام عن المستفدين من دعم سكنى بعد استفاء جميع شروط التقديم فى نظام سكنى

الدخول على موقع وزاره الاسكان السعوديه الرسمى الضغط على تسجيل الدخول الضغط على القائمه الخاصه بحسابى ملئ جميع البيانات المطلوب استيفاءها الضغط على الاستعلام عن الاسكان برقم التسجيل ادخال رقم السجل الخاص بك الضغط على كلمه استعلم

طريقه التسجيل على نظام سكنى

وبهذه طريقه تظهر على الشاشه الاستعلام عن سكنى برقم السجل لمعرفه اسماء المستفدين من نظام سكنى 1442 ، وايضاء الاستعلام عن الاستحقاق الواحدات السكنيه عبر نظام سكنى المقدم من صندوق التنميه العقار بالمملكه العربيه السعوديه

شروط التقديم فى نظام سكنى

حددت وزاره الاسكان السعودى عده شروط واجب توافرها للحصول على دعم سكنى للمواطن السعودى وهذه الشروط هى

ان يكون المواطن المتقدم نيابه عن اسره سعوديه الجنسيه. الا يقل عمر المتقدم عن ٢٥ عاما الا يكون أحد أفراد الاسره المتقدمه بطلب الدعم يمتلك مسكنا مناسبا فى خلال الخمس سنوات الماضيه على تقديم طلب الدعم الا يكون أحد افراد الاسره المتقدمه بطلب الدعم قد استفاد من الدعم من قبل سواء حكومى ، او خاص، أو مدرج فى البرنامج ان يكون دعم سكنى مقدم لاسره سعوديه وليس لفرد فى اطار ما يلى

اسره تتكون من زوج وزوجه

زوج وزوجه وولد واكثر

اب وولد واكثر

أم وولد واكثر

أثنين أو أكثر من الاخوه إذا كان الوالدان متوفين

متقدم واحد أو أكثر من الاخوه إذا كانت الام سعوديه الجنسيه ، ولاب متوفى ، أو كانت الأم هى العائل الوحيد للاسره

تطبيق نظام سكنى عبر الهواتف الذكيه

وقد قدمت وزاره الاسكان السعودى للمواطن السعودى ، تطبيق جديد لنظام سكنى على الهواتف الذكيه، حتى تقوم بمساعده المواطن السعودى فى معرفه اخر الاخبار والمستجدات حول جميع منتجات الاسكان الجديده ،والمشاريع السكنيه الجديده والماليه والاطلاع على اخر التحديثات والتطورات الجديده حول منتجات سكنى ، ويكن تحميل هذا البرنامج عن طريق جوجل استور أو أبل أستور.

وجميع اعضاء موقع ثقفنى نشكر جهود وزاره الاسكان السعودى على ما قدمته للمواطن السعودى من مساعدته فى العيش فى سكن يتناسب معه ويليق بيه فى جميع أنحاء المملكه العربيه السعوديه، وننتظر منهم الكثير فى تقدمهم أكثر لوجود حياه كريمه تتناسب مع المواطن السعودى.