أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الشخطه

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الشخطه
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله احمد الشخطه، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والإصلاح بين الناس.
وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى العقيد عبدالله بن عبدالله احمد الشخطه واخوانه وكافة آل الشخطه بمديرية مغرب عنس الدائرة (١٩٩) محافظة ذمار، بمواقف الفقيد الوطنية، وجهوده في إطار محيطه الاجتماعي في إصلاح ذات البين.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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