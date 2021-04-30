البرتغال تقيم أطول جسر مشاة بالعالم.. وأول عابر يصف التجربة

تستعد البرتغال، لافتتاح أطول جسر مشاة في العالم، في مسعى إلى جذب السياح الذي تراجع عددهم بشكل كبير في البلاد، من جراء تفشي وباء كورونا.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن جسر المشاة اكتمل في منطقة واقعة شمالي البلد الأووربي، وتم السماح لأهالي قرية مجاورة بالدخول، بينما سيجري الافتتاح رسميا، يوم الأحد.

وأقيم هذا الجسر الطويل بين جبال صخرية تحيط بها الخضرة والورود الصفراء، كما أنه موجود في منتزه "أروكا" المرموق والمصنف من قبل منظمة "اليونيسكو".

ويصل طول الجسر إلى 516 مترا، بينما جرى تعليقه على ارتفاع 175 مترا فوق نهر "بايفا" الذي يتدفق بسرعة ويتيح منظرا ساحرا لمن يتمشون فوق المنشأة.

وتم السماح لأهالي بلدة أروكا المجاورة، يوم الخميس، بأن يدخلوا إلى الجسر المصنوع من المعدن، وكان رجل يسمى هوغو تشافيي أول شخص يعبر الجسر.

وقال تشافيي بعد تجربة العبور فوق الجسر "لقد كنت خائفا بعض الشيء، لكن الأمر يستحق بالفعل".

ووصف التجربة بالمذهلة والفريدة، وبالمساعدة على تدفق الأدرينالين، بينما قال شخص آخر إنه كان يتفادى النظر إلى الأسفل وهو يقوم بالعبور، من جراء الخوف.

وصرح روي برانداو "أنصحكم بأن تأتوا وتروا، حتى وإن كنتم مثلي".

وقالت عمدة بلدة أوركا، مارغريدا بيليم، إن افتتاح الجسر مهم جدا، لأنه سيتيح استئناف الأنشطة السياحية التي تضررت بشدة من جراء الجائحة.

واستغرق إنشاء الجسر نحو عامين، ويراهن عليه المسؤولون المحليون لجلب السياح إلى منطقة يهاجر منها الناس أكثر فأكثر من أجل قصد مدن كبرى في البلاد.