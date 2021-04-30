عبد الله بن زايد يعزي نظيره الإسرائيلي بحادثة جبل ميرون

عبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، الجمعة، عن تعازيه في ضحايا حادثة التدافع على جبل ميرون أثناء احتفالات عيد الشعلة.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد، عن "خالص تعازيه ومواساته إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي، وأهالي وذوي الضحايا في هذه الحادثة الكارثية، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووقع التدافع خلال احتفالات لاغ باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني حاشد يقام بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأسفر الحادث عن مصرع 45 شخصا، فيما أصيب ما يزيد عن 150.