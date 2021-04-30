نواب تونسيون يتهمون الغنوشى بتأسيس جهاز أمن موازٍ فى البرلمان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال النواب التونسيون، إن الغنوشى يريد لجم المعارضة عبر تأسيس جهاز أمن فى البرلمان.

ومؤخرا تم تعيين موظفين إداريين تابعين لحركة النهضة، داخل مجلس النواب التونس، وإزاحة آخرين؛ من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، خصوصا بعدما تعالت الأصوات المنادية بضرورة رحيلهم.

ويأتى ذلك استمرارا لمحاولات حركة النهضة الإخوانية فى تونس للتوغل فى البلاد، والتى لم تتوقف يوما منذ اعتلائها السلطة.