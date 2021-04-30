جدة - نرمين السيد - وكانت صحته قد تدهورت قبل أن ينقل إلى مستشفى الشرطة بالعاصمة الخرطوم لتلقى العلاج. ويعتبر الزبير من الرعيل الأول للحركة الإسلامية بالسودان، وتدرج فى العمل التنظيمى إلى أن وصل إلى الأمين العام للحركة، حسب ما أفادت به وكالة "سودان برس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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