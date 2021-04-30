جدة - نرمين السيد - وبحث سكرتير مجلس الأمن الروسى، نيقولاى باتروشيف، اليوم الجمعة، مع مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، هاتفيا عقد قمة محتملة بين رئيسى البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن.
وأعلن مجلس الأمن الروسى فى بيان مقتضب أن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفى "واقع وأفق العلاقات الروسية-الأمريكية، وإمكانية عقد لقاء بين رئيسى روسيا والولايات المتحدة".
وأشار البيان إلى أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكى.
وكان يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسى، قد أكد أن قمة بوتين-بايدن قد تعقد فى يونيو القادم، خلال زيارة بايدن المقررة إلى أوروبا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن قرار موسكو النهائى "رهن العديد من العوامل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: لم يتم تحديد موعد حتى الآن لقمة بين بايدن وبوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.