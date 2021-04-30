البيت الأبيض: لم يتم تحديد موعد حتى الآن لقمة بين بايدن وبوتين

جدة - نرمين السيد - وبحث سكرتير مجلس الأمن الروسى، نيقولاى باتروشيف، اليوم الجمعة، مع مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، هاتفيا عقد قمة محتملة بين رئيسى البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأعلن مجلس الأمن الروسى فى بيان مقتضب أن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفى "واقع وأفق العلاقات الروسية-الأمريكية، وإمكانية عقد لقاء بين رئيسى روسيا والولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكى.

وكان يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسى، قد أكد أن قمة بوتين-بايدن قد تعقد فى يونيو القادم، خلال زيارة بايدن المقررة إلى أوروبا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن قرار موسكو النهائى "رهن العديد من العوامل".