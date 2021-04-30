الأمم المتحدة تطلب تحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقال وينسلاند فى بيان: "لقد أحطت علما بقرار القيادة الفلسطينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعى التى كان من المقرر إجراؤها فى 22 مايو".

وأضاف: "أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم فى ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد قرابة 16 عاما دون انتخابات".

وتابع: "اعترافا بالدعم الدولى الواسع، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطى. لا يزال إجراء انتخابات شفافة وشاملة فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه فى الاتفاقات السابقة، أمرا ضروريا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وتابع "هذا الأمر، سيمهد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى والاتفاقيات السابقة".

وقال: "الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية".

واعتبر أن "تحديد موعد جديد وفى الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة فى طمأنة الشعب الفلسطينى بأن أصواتهم ستُسمع"، محذرا من أن "فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدى إلى تفاقم الوضع الهش".

ودعا المنسق الأممى "جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف واتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية".

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قد أعلن عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، متهما السلطات الإسرائيلية بالحيلولة دون تنظيم عملية الاقتراع فى القدس الشرقية.