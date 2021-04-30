تحديث بيانات حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 42

ننشر لكم خطوات تحديث بيانات حساب المواطن، حيث دعا حساب المواطن المستفيدين من الدعم بتسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وتحديث البيانات المطلوبة بالكامل، وإرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت استقلالية الفرد، حتي يتم متابعة صرف المبالغ المخصصة لهم، على أن يتم تقديمها قبل آخر موعد للتقديم بتاريخ 10 يونيو 2020.

كما يمكن للمستفيدين الدخول علي حساباتهم ومعرفة قيمة الاستحقاق، فور إيداعها، والتي من المفترض أن يقوم برنامج حساب المواطن بإيداعها يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري، كما يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، يسعى برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطنين والأسر البسيطة ومحدودي الدخل، من أجل رفع مستوى المعيشة.

الاستعلام عن النتائج الأهلية للدفعة 42 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور النتائج الأهلية للدفعة 42 لشهر مايو القادم، وأصبح بإمكان المستفيدين والمستفيدات المستحقين للدعم من برنامج حساب المواطن، تسجيل الدخول عبر حسابهم في برنامج حساب المواطن، ومعرفة حالة الأهلية مؤهل أم غير مؤهل، قبل موعد صرف الدفعة 42 لشهر مايو 2021.

مواعيد صرف الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بصرف الدعم المستحق للمواطنين المسجلين بالبرنامج من المستفيدين والمستفيدات من المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود بالمملكة العربية السعودية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو اليوم التاسع من الشهر الميلادي إذا وافق يوم 10 من الشهر يوم الجمعة، أو اليوم 11 إذا وافق يوم 10 يوم السبت.

الاستعلام عن نتيجة حالة الأهلية لشهر مارس 2021

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعة أل 40 لشهر مارس لعام 2021، وعلي من يرغب من السادة المستفيدين الحاليين من دعم البرنامج، تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن الموضحة عبر الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي تويتر، والاستعلام عن حالة الأهلية لشهر مارس الدفعة 40.

حساب المواطن يعلن تفاصيل الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 من البرنامج، حيث قام البرنامج اليوم الأحد الموافق 11أبريل 2021، بإيداع مبالغ الدعم للمستحقين والمستحقات بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، وكذلك تعويضات للدفعات السابقة بقيمة 20 مليون ريال سعودي، لإجمالي 10 مليون من المواطنين المستفيدين والتابعين لبرنامج حساب المواطن.

المدة المتبقية علي موعد صرف الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

يتبقي على موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن تسعة أيام، حيث يوافق اليوم العاشر من شهر أبريل يوم إجازة رسمية، لذلك سوف يقوم البرنامج بصرف دفعة أبريل من حساب المواطن في اليوم الذي يليه، يوم الاحد الموافق 11 أبريل 2021، الموافق يوم 29 من شعبان 1442.

كيفية إضافة مرفقات علي برنامج حساب المواطن بالخطوات

يوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم كيفية إضافة مرفقات علي برنامج حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج بالخطوات، وهي كالآتي:

اولا تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثانياً الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

ثالثا الضغط على أيقونة إدارة المرفقات.

رابعا إضافة مرفق.

خامساً حفظ الطلب.

صدور النتائج الأهلية للدفعة 41 لشهر أبريل 2021

أصدر برنامج حساب المواطن بالأمس النتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل ، الدفعة رقم 41 من دعم حساب المواطن، كما أوضح للمستفيدين من الدعم رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، حتي يتمكنوا من الدخول علي البوابة الرسمية لحساب المواطن ومعرفة حالة الأهلية لشهر أبريل 2021، والتحقق منها.

حساب المواطن يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 40 لشهر مارس 2021

يعلن حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات من الدعم، عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة من البرنامج لشهر مارس 2021، وذلك من خلال رفع الاعتراض عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

غدا صرف وإيداع الدفعة الأربعين من حساب المواطن لشهر مارس2021

سوف يقوم برنامج حساب المواطن غدا بصرف المستحقات المالية المستحقة من الدعم لشهر مارس 2021، وإيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، حيث يقوم البرنامج بإيداع مبالغ الدعم على مدار اليوم، ويمكن للمواطنين معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة قد تم صرفها وإيداعها من قبل البرنامج، من خلال الاستعلام عن الحساب البنكي الخاص به.

الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة علي برنامج حساب المواطن

أوضح البرنامج من خلال الصفحة الرسمية له علي تويتر أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة علي برنامج حساب المواطن للمستفيدين هي خمسة عشر يوما فقط، وذلك في حالة حدوث أي تغيير في البيانات، رد علي تساؤل المستفيدين عن “كيف تضمن استمرارية دعم حساب المواطن؟”، موضحا أنه من أجل ضمان استمرارية الدعم للمسجلين أو القائمين الحاليين لابد من تحديث بياناتك مسبقا عند حدوث أي تغيير بها، وذلك خلال 15 يوم عن طريق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

موعد صرف الدفعة الأربعين من برنامج حساب المواطن لشهر مارس 2021

أعلن برنامج حساب المواطن في الدفعات السابقة عن موعد صرف الدفعات من البرنامج خلال اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إذ لم يوافق ذلك اليوم يوم إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، وعليه فمن المفترض صرف دفعة شهر مارس الجاري وإيداعها في الحسابات البنكية يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مارس 2021، و 27 من شهر رجب 1442.

المدة المتبقية علي صرف الدفعة 40 من حساب المواطن

يتبقي علي موعد صرف الدفعة 40 من برنامج حساب المواطن ثلاثة أيام فقط، حيث سيتم بمشيئه الله صرف الدفعة من قبل البرنامج، كما أوضح البرنامج للمستفيدين موعد صرف وإبداع المستحقات المالية من دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، وذلك في اليوم العاشر من شهر مارس والذي يوافق يوم 10 مارس الجاري 2021.

بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم المستحق للدفعة 39

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض من قبل المستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج، على المبالغ المستحقة من الدعم الخاصة بالدفعة 39 لشهر فبراير، حيث يمكنهم طلب الاعتراض من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ورفع طلب الاعتراض على مبلغ الدعم المستحق لشهر فبراير 2021.

موعد صرف الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن لشهر فبراير 2021

سوف يتم صرف المبالغ المستحقة من برنامج حساب الموطن الخاصة بالدفعة 39 لشهر فبرير القادم، وإيداعها في حسابات المستفيدين خلال اليوم العاشر من شهر فبراير 2021، كما ينبغي على المستفيدين من البرنامج، الحرص على تحديث البيانات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من أجل ضمان استمرار صرف الدعم المخصص له، في الموعد المحدد.

المدة المتبقية على موعد صرف حساب المواطن الدورة 39 لشهر فبراير 2021

أشار برنامج حساب المواطن أن المدة المتبقية على صرف وإيداع المبالغ المستحقة من الدعم للدفعة 39 لشهر فبراير الجاري، هي سبعة أيام فقط، حيث سوف يتم صرف الدفعة القادمة في موعدها المحدد بتاريخ يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من شهر فبراير لعام 2021.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 39 عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بالإعلان عن نتائج الأهلية قبل موعد صدور الدفعة المستحقة من الدعم، وقد أعلن البرنامج أمس عن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر فبراير الدفعة 39، ويمكن المواطنين المستفيدين من دعم البرنامج الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومعرفة حالة الأهلية مؤهل أو حالة الأهلية غير مؤهل.

فتح حساب جديد في برنامج حساب المواطن

يتساءل العديد من المواطنين والمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن كيفية فتح حساب جديد في حساب المواطن، فإن التسجيل معلق حاليا بعد انتهاء فترة التسجيل، كما أوضح البرنامج للمستفيدين المسجلين في حساب المواطن خطورة حذف حساب المواطن حاليا خلال رده على أحد المستفيدين، حيث أنه لن يتمكن من التسجيل مرة أخري.

إنجازات برنامج حساب المواطن خلال عام 2020

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال موقع تويتر الخاص به، الخدمات التي تم إنجازها خلال العام الميلادي الماضي، والتي يبلغ عددها 7 مليون خدمة، وفق إحصائيات العمليات التشغيلية لحساب المواطن: صوتك مسموع 387 ألف طلب، مركز الاتصال 2.3 مليون مكالمة مستلمة، طلبات تقنية 732 ألف طلب، تويتر 374 ألف طلب، طلبات الأهلية والاستحقاق 2.7 مليون طلب، التحقق من المستندات 536 ألف مستند.

موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2021

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 38 لشهر يناير، وأصبح بإمكان المواطنين المستفيدين الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومعرفة حالة الأهلية، كما أنه من المتوقع صرف الدفعة 38 لشهر يناير وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم العاشر من شهر يناير إذ لم يوافق ذلك اليوم إجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية، في هذه الحالة يمكن أن يقوم البرنامج صرف الدفعة قبل أو بعد ذلك اليوم.

صدور النتائج الأهلية لدفعة 36 لشهر نوفمبر

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 36 لشهر نوفمبر 2020، وأصبح بإمكان المستفيدين والمستفيدات تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن، ومعرفة حالة الأهلية الخاصة بهم، كما يمكنهم أيضا استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة تفاصيل الدعم المستحق وفق شروط البرنامج، وموعد صرف وإيداع الدفعة.

كيفية حذف المستندات المرفوضة في حساب المواطن بالخطوات

أوضح حساب المواطن للمستفيدين كيفية حذف المستندات المرفوضة من حساب المواطن، وإعادة إرفاق المستندات الصحيحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يدخل المستفيد عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثانيا: يقوم بالنقر على الأيقونة الخاصة بتفاصيل الطلب.

ثالثا: يقوم بالنقر على أيقونة إدارة الملفات.

رابعا: يقوم بعد ذلك بحذف المرفق المرفوض من الحساب.

خامسا: يقوم المستفيد بإعادة إرفاق المستندات الصحيحة.

حساب المواطن بدأ في استقبال طلبات الاعتراض المتعلقة بالدفعة 35

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدأ استقباله طلبات الاعتراض، من المواطنين والمواطنات المستفيدين من استحقاق دعم حساب المواطن، فيما يخص طلبات الاعتراض التي تتعلق بالدفعة السابقة الدفعة 35 لشهر أكتوبر الجاري، وذلك من خلال الدخول وتقديم طلب الاعتراض على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن الموضح أدناه.

الفترة المحددة لتقديم طلب الاعتراض على أهلية المستفيد

أوضح حساب المواطن أنه بإمكان كلا من المستفيدين والمستفيدات من الدعم، تقديم طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية للمستفيدين من البرنامج، خلال الفترة التي تم تحديدها، والتي أشار إليها حساب المواطن وهى على التحديد خلال 90 يوم من صدور نتيجة الأهلية، ولا يمكن الاعتراض بعد انتهاء تلك الفترة المحددة.

صرف وإيداع الدفعة 35 لشهر أكتوبر 2020

يقوم برنامج حساب المواطن شهريا بصرف الدفعات المستحقة للمستفيدين من الدعم في كل يوم 10 من الشهر الميلادي، فيما عدا إذا وافق ذلك اليوم يوم عطلة رسمية، لذلك أعلن حساب المواطن أن دفعة شهر أكتوبر الجاري الدفعة 35 سوف يتم صرفها يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، وذلك لأن اليوم العاشر يوافق يوم السبت، وذلك اليوم يعد ضمن أيام العطلة الرسمية بالمملكة.

الحاسبة التقديرية

يتيح البرنامج للمستفيدين والمستفيدات المستحقين للدعم، استخدام حاسبة الاستحقاق التقديرية، والتي تتيح للمستفيدين إمكانية الإطلاع على كافة تفاصيل الدفعة المستحقة في حسابه الخاص، ومعرفة موعد صرف وإيداع الدفعة، حيث يمكن للمسجلين في البرنامج، معرفة مقدار الدعم المالي المستحق ومعرفة القيمة المستحقة، حتي قبل أن يتم إيداع الدفعات المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين.

تفاصيل الدفعة 35 لشهر أكتوبر

أشار برنامج حساب المواطن أنه قد تم إيداع الدفعة 35 لشهر أكتوبر الجاري في حسابات المستفيدين، حيث قام بإيداع مبالغ الدعم للمستحقين بقيمة 1.8 مليار ريال، وقام بإيداع التعويضات المستحقة للدفعات السابقة بقيمة 19.2 مليون ريال، وقد بلغ عدد المتحصلين على الدعم 78%، حيث شمل الدعم حوالي 10.4 مليون ما بين مستفيد وتابع.

صدور النتائج الأهلية لدفعة شهر أكتوبر 2020 الدفعة 35 من حساب المواطن

كما أعلن البرنامج من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن على تويتر، عن صدور النتائج الأهلية لدفعة شهر أكتوبر 2020، حتى يتمكن كلا من المواطنين والمواطنات المستفيدين من الدعم من الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومعرفة الأهلية للدورة رقم 35 شهر أكتوبر الجاري.

تحديث بيانات حساب المواطن في حال كنت غير مؤهل

يوضح حساب المواطن للمستفيدين من البرنامج، البيانات المطلوب تحديثها في حال كان المواطن غير مؤهل، والإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حالة ظهور عدم الأهلية على الحساب، من خلال تحديث البيانات والقيام بتقديم كافة الوثائق وفقا لأسباب عدم الأهلية، من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وذلك خلال مدة 3 شهور بحد أقصى، من وقت ظهور نتائج الأهلية، وظهور الحالة غير مؤهل.

موعد صرف الدفعة الجديدة 34 دفعة شهر سبتمبر2020

من المتوقع صرف دفعة 34 من حساب المواطن يوم الخميس العاشر من سبتمبر الجاري الموافق يوم 22 من محرم 1442، كما هو المعتاد من برنامج حساب المواطن، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة من دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي.

طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 33 لشهر أغسطس

نشر برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن بدأ البرنامج في استقبال طلبات الاعتراض على الدعم المستحق للدفعة 33 لشهر أغسطس، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وفيما يلي توضيح خطوات طلب الاعتراض على المبلغ المستحق ومتابعته:

حساب المواطن يوضح آلية متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم

ننشر لكم متابعي موقع ثقفني طريقة التقدم بطلب اعتراض على مبلغ الدعم المستحق، كما أوضحها برنامج حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاعتراض على قرار عدم الأهلية بالخطوات الخاصة بمبلغ الدعم الخاص بالدفعات السابقة، حيث أعلن برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المستفيدين متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم عن طريق الدفعات المالية في البرنامج، من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومنها قائمة الدفعات المالية، حيث تتيح قائمة الدفعات المالية، للمواطن المستفيد أن يعرف المعلومات التالية، وهي:

الدفعات، وملخص الدفعات، والاعتراضات المالية السابقة، ومن خلال الاعتراضات المالية يمكن للمواطن، معرفة نوع الاعتراض، وحالته، وسبب رفض الاعتراض، ورفع الملفات.

تفاصيل الدفعة 33 لشهر أغسطس 2020 من حساب المواطن

وصل المبلغ الإجمالي لدعم برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه حتى الدفعة 33 من الدعم إلي 78.6 مليار ريال سعودي، ووصل مبلغ دعم الدفعة 33 إلى 1.8 مليار ريال، تم إيداعهم في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع، يشملهم دعم برنامج حساب المواطن، كما وصل مبلغ تعويضات الدفعات السابقة إلي 16.5 مليون ريال سعودي.

صدور النتائج الأهلية للدفعة 33 من حساب المواطن لشهر أغسطس

أشار برنامج حساب المواطن إلي صدور نتائج الأهلية الخاصة بشهر أغسطس للدفعة 33، كما أعلن موعد صرف الدفعة 33 من حساب المواطن يوم الاثنين القادم 10 أغسطس الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1441، وسوف يتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الموعد المحدد، كما أوضح حساب المواطن في تغريده له على الصفحة الرسمية على تويتر، حيث أوضح ما معنى أن أكون مؤهل واستحقاقي صفر.

طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي، عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض من المستفيدين، الخاصة بمبلغ استحقاق الدعم الخاص بالدفعة 32 من حساب المواطن، على أن يتم تقديم طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، وفيما يلي توضيح لطريقة رفع طلب الاعتراض، ورابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 32 من حساب المواطن لشهر يوليو 2020

أعلن حساب المواطن من خلال تغريده له على الصفحة الرسمية له علي تويتر صدور النتائج الأهلية للدفعة أل 32 من البرنامج، وللإطلاع علي النتائج الأهلية، قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، كما أن موعد صرف الدفعة أل 32 لشهر يوليو سوف يتم يوم 9 يوليو 2020 الموافق 18 من ذي القعدة 1441.

يشير برنامج حساب المواطن إلي ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية، من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، كما يتيح للمستفيدين قنوات للتواصل من خلالها، والرد على جميع الاستفسارات، وذلك خلال المواعيد التالية من الأحد إلي الخميس من الساعة الثامنة صباحا، وحتى العاشرة مساءا.

حالة الدفعات التي تظهر في حسابك على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

يوضح برنامج حساب المواطن خمس حالات خاصة بالدفعات، التي تظهر للمستفيدين من دعم البرنامج، والتي تظهر على حساب المواطن المستفيد عند دخوله على البوابة الإلكترونية الخاصة بحسابه على برنامج حساب المواطن، حيث يظهر أحيانا الحالة لا توجد، أو مرفوضة، أو تحت الإجراء للصرف، أو في الانتظار، أو مدفوعة، وفيما يلي شرح حول ماذا تعني تلك الحالة:

لا توجد: وهذا يعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

مرفوضة: وهذا يعني أنه لم يتم إيداع المبلغ المستحق في حساب المستفيد، بسبب أن حساب الشخص المستفيد في البنك، لم يكن نشط.

تحت الإجراء للصرف: وهذا يعني أن عملية الإيداع لا تزال تحت الإجراء.

في الانتظار: وهذا يعني بأن المبلغ المستحق معلق، بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.

مدفوعة: وهذا يعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 32 لشهر يوليو 2020

سوف يتم صرف وإيداع الدفعة 32 في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، بعد أيام قليلة، ومن المفترض أن يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا في حالة وافق هذا اليوم يوم عطلة رسمية، وهو ما سوف يتم مع شهر يوليو الجاري، حيث تم تقديم موعد الصرف يوما واحد، حيث يتم الصرف في اليوم التاسع من شهر يوليو، كما أعلن البرنامج أول يوليو الجاري عن صدور النتائج الأهلية للمستفيدين، وللاستعلام عيها من خلال تسجيل الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومعرفة أسماء المستحقين من المستفيدين المكتملة بياناتهم.

تحديث خدمات حساب المواطن الإلكترونية

أعلن حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية التابعة له علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أربع قنوات لخدمتكم، لخدمة المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، وهي قنوات معتمدة من حساب المواطن يتم من خلالها التواصل وخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم الخاصة بالبرنامج، مزايا خدمة صوتك مسموع أنك لا تحتاج وقت للانتظار، وتعد وسيلة سهلة لتواصل المواطن المستفيد مع البرنامج، كما تمكن المستفيد من كتابة المشكلة التي تواجهه في حقل الخدمة، كما أن هذه الخدمة توصل للمستفيد رقم يتيح له متابعة حالة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، وسوف تقوم خدمة عملاء برنامج حساب المواطن بالتواصل مع المستفيد وحل مشكلته، كما أعلنت خدمة مستفيدي حساب المواطن أنها سوف تتلقي الاستفسار والرد عليها من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساءا، نستعرض معكم قنوات التواصل مع حساب المواطن وهي:

خدمة صوتك مسموع: وهي خدمة متاحة على مدار الأربع والعشرون ساعة من أجل استقبال استفسارات المواطنين والرد عليها، فيما يخص حساب المواطن.

خدمة المستفيدين: خدمة متاحة على مدار الساعة.

البوابة الإلكترونية: وهي خدمة متاحة على مدار الساعة من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

مركز الاتصال 19912: يمكن الاستفسار من خلال الرقم المذكور من الأحد إلي الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1442

أولًا: يجب علي المستفيدين من برنامج حساب المواطن الدخول عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

ثانيًا: تقوم بالضغط علي أيقونة تفاصيل، ومن ثم الضغط علي (تحديث البيانات).

ثالثًا: ثم استكمال كافة الخطوات المطلوبة والضغط علي أيقونة (التالي).

رابعًا: يقوم المستفيد باستكمال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه وتحديثها، مثل (المعلومات الشخصية، العنوان، الدخل الشهري، الحسابات البنكية).

وفي الخطوة الأخيرة سوف يتطلب منك الضغط علي التعهد بصحة البيانات المقدمة بالكامل، والضغط علي إرسال، وبذلك يكون قد تم تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن الخاصة بالمستفيد.

حيث نشر برنامج حساب المواطن علي صفحته الرئيسية، ضرورة تحديث بيانات المستفيدين، ومراعاة التعديلات الجديدة، وألزم الفرد المستفيد من البرنامج، أن يكون عقد الإيجار باسم الشخص المتقدم للاستفادة من حساب المواطن، ولا يمكن تقديم عقد باسم الشخص المرافق له.

كثرت عمليات البحث حول تحديث بيانات حساب المواطن، كما تداولت الأخبار عبر المصادر الرسمية التابعة لبرنامج حساب المواطن ضرورة تحديث البيانات لمستفيدين من البرنامج قبل إيقاف الدعم برقم الهوية، وأشارت الصفحة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن، أن روابط التحديث ستكون متاحة لمدة 60 يوم فقط من تاريخ إصدار آخر دفعة لحساب المواطن لشهر أبريل.

نشر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن رابط تحديث البيانات للفئات المستقلة عن العائلة وقد بلغ أل 24 عام، وللمرأة المطلقة والمرأة الأرملة.

المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في تحديث بيانات حساب المواطن

يتطلب تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن إرفاق مستندات وأوراق تثبت حالة الاستقلالية في المسكن، لعدم تأثر حالة الأهلية والاستحقاق للاستفادة من البرنامج، وعلى المستفيدين والمستفيدات تحديث البيانات الخاصة بهم في حساب المواطن في الموعد المحدد قبل يوم 10 يونيو 2020م، وسوف يتم صرف الدفعة القادمة في حالة كان المستفيد مؤهل للحصول علي الدعم المستحق، وإليكم فيما يلي المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية، وهي كالآتي: