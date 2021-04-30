رابط مركز القبول الموحد وموقع وزارة التعليم العالي العمانية للتسجيل للجامعات العمانية يبدأ غداً السبت

رابط مركز القبول الموحد، في ظل أنتشار وباء كورونا أصبح أستخدام التكنولوجيا هو الوسيلة الأمنة لإستكمال العملية التعليمية، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن بداية التسجيل للجامعات العمانية للطلبة العمانيين الدارسين في الداخل والخارج، وأعلنت عن شروط التسجيل للطلاب وشرح خطوات التسجيل بفيديو توضيحي للتيسير على الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها، سواء من داخل السلطنة أو حاصلين على الشهادة من خارج عمان، ودعت الوزارة الطلاب إلي قراءة دليل القبول للجامعات بعناية ودقة قبل التسجيل، وفيما يلي رابط التسجيل وشرخ لطريقة التسجيل عبر الموقع.رابط مركز القبول الموحد سلطنة عُمان
يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها الدخول على رابط مركز القبول الموحد، للطلبة الدارسين داخل السلطنة أو الحاصلين على الشهادة من الخارج وقراءة دليل التقديم والتسجيل للرغبات.موعد تسجيل رغبات الطلاب للجامعات العُمانية 2021
جاء في إعلان الوزارة عبر موقعها الرسمي أن فتح باب التسجيل للرغبات غداً السبت 2021/05/1 الموافق 19 من شهر رمضان 1442 هجري وموعد غلق الرابط في الأول من شهر يوليو 2021 القادم وشددت الوزارة على الطلاب بالالتزام بالموعد المحدد.طريقة التسجيل على رابط بوابة القبول الموحد
- الدخول على رابط بوابة القبول الموحد الإلكتروني.
- تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- تسجيل الرقم المدني للطالب ورقم الجلوس.
- الضغط على أيقونة بياناتي الشخصية وتسجيلها بدقة والتأكد من صحتها.
- الضغط على حفظ البيانات ثم تسجيل وبذالك يتم ملء الاستمارة الإلكترونية بنجاح.
- يجب أن يكون الطالب عُماني الجنسية.
- يجب أن يكون الطالب لا يزيد عمرة هن 25 عام ميلادي.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها من داخل السلطنة أو من خارجها.
- يمكن للطلاب العمانيين الحاصلين على شهادة الدبلوم العام من خارج السلطنة التسجيل عبر رابط التسجيل.
أعلنت وزارة التعليم العالي العمانية عن توافر عدد من المنح الدراسية، مقدمة من وزارة التجارة الصينية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وأعلنت أن ذالك نتيجة التعاون والعلاقات الجيدة التي تربط السلطنة مع دولة الصين الشعبية، وقالت أن الوزارة سوف تتحمل كافة التكاليف من تذاكر السفر وتكاليف المعيشة وتكاليف الرسوم، ودعت من يرغب في التسجيل الدخول على رابط http//www.campuschina.org.مركز القبول الموحد تسجيل الجامعات العمانية
تحرص سلطنة عمان على ميكنة كل المنظومة التعليمية بداية من التسجيل للاختبارات، ومروراً بإجراء الاختبارات إلكترونياً ومن ثم الإطلاع على النتائج، والتسجيل للجامعات العُمانية في ظل أنتشار وباء كورونا المستجد، الذي جعل ألتعلم عن بعد أساس العملية التعليمية وكافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية أصبحت إلكترونية، حفاظاً على منسوبي التعليم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
الوسوم
رابط مركز القبول الموحد، في ظل أنتشار وباء كورونا أصبح أستخدام التكنولوجيا هو الوسيلة الأمنة لإستكمال العملية التعليمية، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن بداية التسجيل للجامعات العمانية للطلبة العمانيين الدارسين في الداخل والخارج، وأعلنت عن شروط التسجيل للطلاب وشرح خطوات التسجيل بفيديو توضيحي للتيسير على الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها، سواء من داخل السلطنة أو حاصلين على الشهادة من خارج عمان، ودعت الوزارة الطلاب إلي قراءة دليل القبول للجامعات بعناية ودقة قبل التسجيل، وفيما يلي رابط التسجيل وشرخ لطريقة التسجيل عبر الموقع.رابط مركز القبول الموحد سلطنة عُمان
يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها الدخول على رابط مركز القبول الموحد، للطلبة الدارسين داخل السلطنة أو الحاصلين على الشهادة من الخارج وقراءة دليل التقديم والتسجيل للرغبات.موعد تسجيل رغبات الطلاب للجامعات العُمانية 2021
جاء في إعلان الوزارة عبر موقعها الرسمي أن فتح باب التسجيل للرغبات غداً السبت 2021/05/1 الموافق 19 من شهر رمضان 1442 هجري وموعد غلق الرابط في الأول من شهر يوليو 2021 القادم وشددت الوزارة على الطلاب بالالتزام بالموعد المحدد.طريقة التسجيل على رابط بوابة القبول الموحد
- الدخول على رابط بوابة القبول الموحد الإلكتروني.
- تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- تسجيل الرقم المدني للطالب ورقم الجلوس.
- الضغط على أيقونة بياناتي الشخصية وتسجيلها بدقة والتأكد من صحتها.
- الضغط على حفظ البيانات ثم تسجيل وبذالك يتم ملء الاستمارة الإلكترونية بنجاح.
- يجب أن يكون الطالب عُماني الجنسية.
- يجب أن يكون الطالب لا يزيد عمرة هن 25 عام ميلادي.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها من داخل السلطنة أو من خارجها.
- يمكن للطلاب العمانيين الحاصلين على شهادة الدبلوم العام من خارج السلطنة التسجيل عبر رابط التسجيل.
أعلنت وزارة التعليم العالي العمانية عن توافر عدد من المنح الدراسية، مقدمة من وزارة التجارة الصينية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وأعلنت أن ذالك نتيجة التعاون والعلاقات الجيدة التي تربط السلطنة مع دولة الصين الشعبية، وقالت أن الوزارة سوف تتحمل كافة التكاليف من تذاكر السفر وتكاليف المعيشة وتكاليف الرسوم، ودعت من يرغب في التسجيل الدخول على رابط http//www.campuschina.org.مركز القبول الموحد تسجيل الجامعات العمانية
تحرص سلطنة عمان على ميكنة كل المنظومة التعليمية بداية من التسجيل للاختبارات، ومروراً بإجراء الاختبارات إلكترونياً ومن ثم الإطلاع على النتائج، والتسجيل للجامعات العُمانية في ظل أنتشار وباء كورونا المستجد، الذي جعل ألتعلم عن بعد أساس العملية التعليمية وكافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية أصبحت إلكترونية، حفاظاً على منسوبي التعليم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط مركز القبول الموحد وموقع وزارة التعليم العالي العمانية للتسجيل للجامعات العمانية يبدأ غداً السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.