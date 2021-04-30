رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati وخطوات استخراج الشهادات للطالب

ننشر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati لشهادات الطلاب 1442 بعد أن تم الإعلان عن نشر نتائج الطلاب الدور الأول إشعارات الفصل الدرسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث أعلنت بعض المدارس بمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية عن نشر شهادات الطلاب والطالبات عبر المنصة منصة مدرستي التعليمية وعبر برنامج نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442هـ.

حيث يمكن لولي الأمر أو الطالب استخراج الشهادات الآن من خلال إحدى المنصتين في حال تم نشر النتائج على كلاهما من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع نظام نور لولي الأمر أو رابط منصتي مدرستي التعليمية الرسمي.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati

تم الإعلان عن الانتهاء من فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني بعد مرور عام استثنائي ناجح تمت به جميع العمليات التعليمية عن بعد وبشكل إلكتروني من خلال المنصة منصة مدرستي التعليمية الرقمية، وقد تم أداء اختبارات مراحل التعليم العام كافة عبر المنصة هذا العام بنجاح، حيث بلغ عدد من قاموا بأداء الاختبارات النهائية عبر منصتي مدرستي بمراحل التعليم العام كافة وبجميع المناطق بالمملكة العربية السعودية ما يزيد عن 5.3 ملايين طالباً وطالبةً.

وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس المتوسطة والثانوية عن إطلاق نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي اليوم الجمعة بتاريخ الثامن عشر من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ الثلاثون من شهر أبريل الجاري بعد أن تم اعتمادها رسمياً من قبل قادة المدارس.

حيث أعلنت ابتدائية الصلصة ومتوسطة عوف بن مالك بمنطقة المدينة المنورة مكتب تعليم محافظة خيبر عن نشر شهادات المرحلة المتوسطة اليوم، وسيتم تسليم نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي التعليمية وعبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، كما نشرت بياناً يتضمن أسماء الطلاب العشر الأوائل الفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في منصة مدرستي

يتم استخراج شهادات الطلاب بمراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية من منصة مدرستي التعليمية من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة منصة مدرستي من حساب ولي الأمر أو الطالب، ثم النقر على أيقونة “التقويم”، ثم البحث عن إشعارات الفصل الثاني للطلاب والنقر عليها.

من الصفحة التالية قم بالنقر على الملف الموجود أسفل الصفحة لتنزيله على الجهاز الخاص بك، ثم فتحه والبحث عن شهادة الابن أو الابنة ضمن الشهادات المتاحة، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج شهادات منصة مدرستي للطلاب والطالبات في حال تم رفعها من قبل المدرسة على المنصة التعليمية من خلال الفيديو التالي:

رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول madrasati

يتم تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للطالب من خلال حساب مدرستي مايكروسوفت بتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب وطالبة، أما عن تسجيل دخول منصة مدرستي لولي الأمر فتتم عن طريق تعبئة بيانات نظام نور المركزي، ومن يرغب في دخول مدرستي منصة التعليمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa).

طريقة استعلام نتائج نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد

يمكنكم دخول نظام نور لنتائج الطلاب اليوم بتعبئة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر، وسيتم تسجيل دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، وذلك بعد أن ربطت وزارة التعليم عام برنامج نور التعليمي ببوابة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”.

ويمكن النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي، ثم تسجيل الدخول بتعبئة بيانات ابشر، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور الصفحة الرئيسية من حسابك الخاص لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات.

ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد، بالإضافة إلى خطوات استخراج نتائج الثانوية والمتوسطة والابتدائية في نظام نور للنتائج عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور لنتائج الطلاب

يتم الإعلان بشكل عام عن رصد نتائج الطلاب عبر نظام نور للنتائج التعليمي، ومن ثم نشر شهادات الطلاب عبر نظام نور لولي الأمر أو نظام نور للطالب أو الطالبة، ليتم الدخول إلى موقع نور التعليمي لاستخراج النتائج، ومن يرغب في تسجيل نظام نور لشهادات الطلاب، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

وينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور اليوم الجمعة الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عام عن تفعيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، وذلك لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية للمستخدم من حساب نظام نور ولي أمر الطالب، حيث لم يتم تفعيل رابط نظام نور بدون كلمة سر noor results حتى الآن من جانب الوزارة، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.