رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن العام 1442

الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن العام 1442 يعتبر واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين إلي الوظائف في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بمعرفة القبول المبدئي في وظائف الأمن العام وذلك من أجل استكمال باقي طلبات التقديم في الوظيفة والذهاب إلي أداء المقابلة الشخصية.

نتائج القبول في الأمن العام 1442

أوضحت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بأنها قامت بالإعلان عن نتائج الوظائف الخاصة بالأمن العام والتي قد تم الإعلان عنها في وقت سابق، وقد أوضحت الوزارة بأن يجب علي المقبولين في تلك الوظائف الذهاب إلي مقر الأمن العام في الموعد المحدد له من أجل القيام بالمقابلة الشخصية حيث يعتبر المتقدم منسحب في حالة عدم الذهاب في الموعد المخصص له.

شروط الأمن العام 2021

قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التنظيم للتقديم في تلك الوظائف وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:-

يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وأن يكون نشاء وتربي في المملكة مع اسرتة.

أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم وتناسب الطول مع الوزن.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه من قبل في القضايا الجنائية أو التي تخل بالشرف والأمانة.

ينبغي أن يكون المتقدم له اللياقة البدنية الكاملة من أجل القبول.

إن لا يكون حاصل علي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن العام 1442

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك القيام بها وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج القبول في تلك الوظيفة وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية: