فيديو.. بايدن يبحث عن قناعه الطبى الموجود فى جيبه لمدة 30 ثانية

جدة - نرمين السيد - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، لقطة للرئيس الأمريكى، جو بايدن، وهو يبحث عن قناعه الطبى الواقى من فيروس "كورونا" المستجد، والذى تبين أنه كان موجودا فى جيبه.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتينك"، وبعد أن اختتم مسيرة فى الهواء الطلق فى ولاية جورجيا الأمريكية، أمس الخميس، أمضى بايدن الذى تم تطعيمه بالكامل 30 ثانية وهو يبحث عن قناعه، ليدرك لاحقا أنه كان فى جيبه طوال الوقت. وظل بايدن (78 عاما) يبحث عن قناعه الطبى، وانضمت إليه زوجته، جيل بايدن، لمساعدته فى عملية البحث عنه، حتى أنه قال للجمهور المحتشد فى الميكروفون: "أنا أبحث عن قناعى.. أنا فى ورطة". وبعد لحظات بدا الرئيس الأمريكى وكأنه يسحب الكمامة القماشية من جيبه ورفعها عاليا فى الهواء لكى يراها الجميع. يشار إلى أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تعرض للإحراج فى شهر مارس الماضى، عندما سقط 3 مرات متتالية على سلم طائرة الرئاسة الأمريكية.

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