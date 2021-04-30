جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، طالب المبعوث الأممى إلى ليبيا رئيس المجلس الرئاسى الليبى ضرورة فتح الطريق الساحلى دون تأخير. وجاء ذلك خلال مباحثات بين المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد يونس المنفى؛ لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار. ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، عن قلقه من تأثير الوضع فى تشاد على بلاده والمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأممى لـ المنفى: يجب سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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