جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال شاهد عيان إن رجلين فى منتصف العمر كانا "يتسكعان" بالقرب من المبنى الواقع فى منطقة حدائق قصر كينسينجتون، قبل أن يرمى أحدهما شيئا على البوابة، ما أدى إلى اشتعال النيران فى عدة شجيرات.
وبعد ذلك هرع أحد رجال الحراسة لمواجهة الرجلين، لكنه تعرض للكم فى وجهه وعانى من إصابة فى عينه، لتتنقل إثرها الشرطة إلى مكان الحادث، حيث شوهد رجال الأمن وهم بصدد تكبيل أيادى رجلين قبل وضعهما فى شاحنة.
وتم إخماد الحريق بعد 10 دقائق من الحادث، كما لم يتم تسجيل إصابات خطيرة، واستبعدت الشرطة أن الحادث مرتبط بالإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيف رجلين فى بريطانيا حاولا إشعال النار فى مقر السفير السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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