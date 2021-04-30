موعد صرف المكرمة الملكية و خطوات الاستعلام عنها والفئات المستفيدة في رمضان 1442هـ ، تحرص الحكومة السعودية على توفير حلول تمويلية لمساعدة المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأسر الأشد احتياجًا، وذلك ضمن خطة المملكة العربية السعودية لتوفير ظروف معيشية وحياتية مناسبة تلائم كافة الاحتياجات الخاصة لذوي الدخل المحدود لإعانتهم على ظروفهم المعيشية والاقتصادية الصعبة، وتُقَدم هذه المساعدات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف المكرمة الملكية و خطوات الاستعلام عنها والفئات المستفيدة في رمضان 1442هـ

فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بضرورة الالتزام بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي يتم صرفها خلال شهر رمضان الكريم من كل عام، مساعداً للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود لإعانتهم على الظروف المعيشية التي يمرون بها.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1442 هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة ضوابط لابد من توافرها لمستفيدي معونة شهر رمضان الكريم ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

إقامة المستفيد داخل الأراضي السعودية، أو مقيم داخل المملكة إقامة دائمة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أن لا يزيد دخله الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

الأيتام والمطلقات والأرامل.

ذوو الإعاقات الخاصة الذين لايستطيعون الإنفاق على أنفسهم.

الأسرة المسجون عائلها.

المسنون الذين ليس لديهم القدرة على الإتفاق على أنفسهم.

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تزايدت عمليات البحث في هذه الأيام عن الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية، التي تُعد بمثابة طوق النجاة لبعض الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود والمتوسط بالمملكة لإعانتهم على ظروفهم المعيشية الصعبة، والتي تُقدر بحوالي ألف ريال سعودي لصاحب معاش الضمان الاجتماعي، و500 ريال سعودي التابع له.

فمن المعروف أنه يتم صرف المكرمة الملكية في نفس الوقت من كل عام في بداية شهر رمضان الكريم أو في منتصفه وحتى الآن لم يتم تحديد موعد صرف المعونة الرمضانية والتي من المنتظر صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.