حلول التمويل العقاري البنك السعودي للاستثمار وشروط الطلب

يقدم البنك العديد من الخدمات للعملاء منها حلول التمويل العقاري البنك السعودي للاستثمار والتي تختلف لتناسب احتياجات جميع العملاء من داخل المملكة ومنها منتجات التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري وكذلك تمويل بيت الأصالة بصيغة المرابحة وبذلك يستطيع المستفيدين من صندوق التنمية العقاري وغير المستفيدين الحصول على التمويل العقاري من البنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حلول التمويل العقاري البنك السعودي للاستثمار.

حلول التمويل العقاري البنك السعودي للاستثمار

تتميز حلول التمويل العقاري البنك السعودي للاستثمار بالتعدد فمنها تمويل البناء الذاتي والتمويل العقاري المدعون والميسر، وكذلك وحدة تحت الإنشاء والوحدات الجاهزة لوزارة الإسكان.

شروط الحصول على تمويل بيت الأصالة

هناك بعض الشروط الهامة التي وضعها البنك السعودي الفرنسي والتي يجب أن يتم توافرها في المتقدم للحصول على التمويل العقاري من البنك وهي:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل العقاري سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 20 عامًا وألا يزيد عن 70 عامًا عند استحقاق أخر قسط من الأقساط المستحقة للبنك.

في حالة كون المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أن يمضي شهر واحد على الأقل في العمل.

في حالة كون المتقدم يعمل بالقطاع الخاص أن يمضي ثلاثة أشهر في العمل على الأقل.

يجب ألا تقل مساحة العقار المراد تمويله عن 80 متر.

يجب أن يكون للعميل حساب راتب في البنك.

في حالة توافر شريك متضامن يجب أن يقوم بفتح حساب راتب للشريك وكذلك تحويل الراتب الخاص به إلى البنك.

يجب أن يتم ملئ جميع النماذج المطلوبة من قبل البنك.

يجب إحضار خطاب تعريفي من جهة العمل موضح به كافة المعلومات عن الراتب والبدلات وكذلك تاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب من جهة العمل يفيد بتحويل الراتب إلى البنك السعودي للاستثمار.

إحضار صورة من دفتر العائلة للاطلاع عليه.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بيت الأصالة

وبعد أن يتم تقديم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة من قبل البنك يتم الحصول على الموافقة الفورية خلال 24 ساعة ويتم مراجعة الأوراق واستلام الموافقة النهائية في حالة إحضار كافة الأوراق في غضون 12 يوم عمل.