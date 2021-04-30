روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبى على القائمة السوداء

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية الروسية أنها تحظر سفر ثمانية مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها، ردا على تبنى المجلس الأوروبى فى 2 و22 من مارس الماضى إجراءات تقييدية بحق ست مواطنين روس. وحسبما نشرت قناة "روسيا اليوم"، تضم القائمة السوداء الروسية الجديدة كلا من: رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ماريا ساسولى، ورئيس النيابة العامة فى العاصمة الألمانية برلين يورغ راوباخ، ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا يوروفا

عضو الوفد الفرنسى فى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جاك مير، ورئيسة مختبر الحماية والأمن الكيميائى والبيولوجى والإشعاعى والنووى التابعة لوكالة أبحاث الدفاع السويدية، أسا سكوت. كما ضمت القائمة أيضا: نائب المجلس الوطنى الخاص بوسائل الإعلام الإلكترونية فى لاتفيا إيفارس أبولينش، مدير مركز اللغة الرسمية فى لاتفيا مارى بالتينش، ورئيس إدارة اللغات فى إستونيا إلمار توموسك. وشددت الوزارة على أن مواصلة الاتحاد الأوروبى انتهاج سياسة الإجراءات التقييدية غير الشرعية أحادية الجانب بحق المؤسسات والمواطنين الروس تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، محتملة وسائل الإعلام الغربية المسؤولية عن تأجيج هستيريا معادية لروسيا.

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