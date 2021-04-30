أمريكا: مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار فى ولاية كارولاينا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل مدنيين وشرطيين على يد مشتبه به تحصن فى منزل لأكثر من 12 ساعة، قبل أن يقدم على الانتحار.
وأوضح مكتب شرطة مقاطعة واتوجا فى بيان أنه أوفد رجلى شرطة صباح الأربعاء إلى منزل فى المقاطعة، بعد أن لوحظ أن صاحبه لم يذهب إلى العمل ولم يقم بالرد على الهاتف.
وبعد ملاحظة رجلى الشرطة وجود سيارات عديدة، دخلا المنزل فجرى استهدافهما بطلقات نارية.
وأضاف البيان أن المعتدى الذى "قتل شرطيين يشتبه فى أنه قتل أيضا مدنيين فى المنزل"، ليتضح فى وقت لاحق أن المدنيين هما والدة المتهم وزوجها.
وواصل المهاجم إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 13 ساعة للسيطرة على الوضع.
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